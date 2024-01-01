В Киеве увеличилось число жертв атаки РФ 29 декабря

По состоянию на вечер 1 января в Киеве обнаружены тела 29 жертв массированной российской атаки 29 декабря. Спасатели продолжают находить погибших, сообщили в городской администрации.

В Киеве растет число погибших в результате крупнейшего с начала полномасштабной войны российского воздушного удара по Украине в ночь на 29 декабря 2023 года. По состоянию на вечер понедельника, 1 января, спасатели обнаружили тела 29 человек, заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Трое суток подряд спасатели проводят поисково-спасательную операцию после воздушного удара по Киеву. К сожалению, до сих пор находят тела погибших от российских ракет, - написал он в Telegram, назвав обстрел Киева 29 декабря самой страшной трагедией для украинской столицы с начала полномасштабного вторжения. - Сегодня, в День траура, скорбим вместе с родными по всем невинным жертвам российского террора".

Армия РФ выпустила по Украине 158 ракет и БПЛА

Всего в результате ракетного удара 29 декабря в Киеве, Днепре, Запорожье и Одессе погибли порядка 50 человек. Число пострадавших превысило 160 человек. На 1 января в Киеве был объявлен день траура по убитым.

При обстреле городов Украины Россия использовала беспилотные летательные аппараты Shahed и ракеты разных типов. Всего по Украине было выпущено 158 воздушных средств, в том числе 36 БПЛА и 122 ракеты. ВСУ удалось сбить 114 целей.

Российские удары в городах Украины повредили многоэтажные жилые дома, торговый центр в Днепре, объекты критической инфраструктуры, гражданские предприятия, складские помещения, сообщили украинские власти.

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