В ночь православного Рождества Украину атаковали дроны

Из 28 беспилотников типа Shahed удалось сбить 21, заявили в Воздушных силах ВСУ. Кроме того, удар был нанесен тремя ракетами С-300.

В ночь на воскресенье, 7 января, которое считается днем Рождества в календаре Русской православной церкви, войска РФ атаковали Украину беспилотниками-камикадзе типа Shahed и ракетами комплекса С-300.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, из 28 беспилотников удалось сбить 21, кроме того, удар нанесли три ракеты С-300. Какими были последствия воздушной атаки, украинские военные не уточнили. Системы ПВО вступали в действие в Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областях.

В Кропивницком районе Кировоградской области в результате падения обломков были повреждены частный дом и линия электропередачи, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

11 погибших после обстрела Покровского района

Накануне, 6 января, после обстрела в Покровском районе Донецкой области Украины не менее 11 человек погибли, среди них пять детей, еще восемь человек получили ранения, сообщили местные власти. Для обстрела использовались ракеты комплекса С-300.

Украина пока не может подтвердить удары ракетами из КНДР

Ранее сообщалось, что по мнению американских экспертов войска РФ как минимум дважды 30 декабря и 2 января наносили по территории Украины удары баллистическими ракетами производства КНДР, полученными вместе с пусковыми установками из Северной Кореи.

В то же время 5 января представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире общенационального телемарафона, что Украина пока не может подтвердить, наносились ли по ее территории удары ракетами северокорейского производства. Необходимо дождаться вывода специалистов: которые сейчас изучают обломки: подчеркнул он.

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