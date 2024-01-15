КНДР сообщила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

В Пхеньяне объявили о новом продвижении в разработке гиперзвукового оружия. По сообщению властей КНДР, успешно испытана ракета средней дальности c гиперзвуковой маневренной управляемой боеголовкой.

Самопровозглашенная ядерная держава Северная Корея сообщила о новом продвижении в разработке ракет средней дальности с гиперзвуковой боеголовкой. "В воскресенье Главное управление ракетостроения КНДР провело испытательный запуск твердотопливной баллистической ракеты средне-дальнего радиуса действия с гиперзвуковой маневренной управляемой боеголовкой. Запуск проведен успешно", - сообщили северокорейские СМИ в понедельник, 15 января.

В сообщении отмечается, что целью испытательного запуска было "подтверждение характеристик планирующего и маневрирующего полета гиперзвуковой маневренной управляемой боеголовки средне-дальнего радиуса действия и надежности новых многоступенчатых сверхмощных твердотопливных реактивных двигателей".

Нарушение резолюций ООН

Ракетные испытания в КНДР были зафиксированы в Южной Корее и Японии. По данным южнокорейских военных, ракета предположительно средней дальности пролетела около одной тысячи километров и упала в Японском море. Южная Корея осудила тест, назвав его явным нарушением резолюций ООН, запрещающих Пхеньяну испытывать баллистические ракеты любой дальности. Такие ракеты могут быть оснащены ядерными боеголовками.

В сообщении южнокорейского информагентства "Ренхап" отмечается, проведенный Пхеньяном новый ракетный тест - первый с 18 декабря, когда КНДР испытала твердотопливную межконтинентальную ракету "Хвасон-18", разработанную для возможности поражения континентальной части США.

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