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КНДР объяснила запуск МБР "враждебными действиями" США

Павел Мыльников
19 декабря 2023 г.

Пхеньян осудил встречу консультативной группы по ядерному планированию Республики Корея и США, расширение маневров в регионе и переброску американских ядерных средств в район Корейского полуострова.

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Запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18" (фото из архива)
Испытания "Хвасон-18" (фото из архива)Фото: File/KCNA via REUTERS

Северная Корея в понедельник, 18 декабря, заявила об успешных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18". Запуск стал ответом на "враждебные действия" США и Республики Корея, говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). Пхеньян выразил недовольство состоявшимся в Вашингтоне заседанием консультативной группы по ядерному планированию этих двух стран, расширением военных учений в регионе, а также переброской американских ядерных средств в район Корейского полуострова.

Запуск был произведен с площадки к востоку от Пхеньяна. Ракета провела в воздухе около 73 минут, дальность полета составила 1002,3 километра, пояснила северокорейская сторона. За испытаниями наблюдал председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, указало ЦТАК. По версии Пхеньяна, учения не оказали негативного влияния на безопасность окружающих государств.

Запущена система обнаружения и оценки северокорейских ракет

Между тем США, Южная Корея и Япония ввели в действие систему обнаружения и оценки запущенных северокорейских ракет, позволяющую в режиме реального времени обмениваться данными, заявило южнокорейское министерство обороны. Три страны создали эту систему с целью обеспечить безопасность своих граждан, пояснило ведомство. Ее запуск свидетельствует о новой эре трехстороннего сотрудничества, подчеркнул Сеул.

Два ракетных пуска КНДР за 12 часов

Вечером 17 декабря КНДР произвела запуск баллистической ракеты малой дальности. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 570 км и упала в море.

Менее чем через 12 часов Сеул и Токио сообщили о новом запуске северокорейской ракеты. По данным японской береговой охраны, эта ракета через час после запуска упала в море к западу от острова Хоккайдо. Токио направил протест по дипломатическим каналам в Пекине, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль приказал укреплять средства сдерживания, а США осудили действия северокорейской стороны.

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