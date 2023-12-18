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КНДР запустила вторую баллистическую ракету за 12 часов

Александра Иванова
18 декабря 2023 г.

По данным японской береговой охраны, северокорейская баллистическая ракета спустя час после запуска упала в море к западу от острова Хоккайдо.

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Кадры запуска КНДР баллистической ракеты на телеэкране на вокзале в Сеуле
Кадры запуска баллистической ракеты КНДР на экране в СеулеФото: Ahn Young-joon/AP Photo/picture alliance

Северная Корея запустила вторую баллистическую ракету за 12 часов, сообщил Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил Южной Кореи в понедельник, 18 декабря. Указывается, что ракета была запущена в направлении моря из района вблизи Пхеньяна.

Информацию о запуске Северной Кореей баллистической ракеты подтвердило также министерство обороны Японии. По данным японской береговой охраны, эта ракета спустя час после запуска упала в море к западу от острова Хоккайдо. Северокорейская ракета пролетела на высоте около 6000 км, ее дальность полета составила 1000 км, уточнили позже в Минобороны Японии. Токио направил по дипломатическим каналам в Пекине жесткий протест в связи с запуском ракеты Пхеньяном, говорится в заявлении министерства.

Запуск ракеты малой дальности

Ранее, вечером 17 декабря, КНДР произвела запуск баллистической ракеты малой дальности. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 570 км и упала в море. Ее запуск совпал с 12-й годовщиной смерти бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира.

С осуждением запусков Северной Кореей баллистических ракет 17 декабря выступили США. "Эти запуски являются нарушением многочисленных резолюций ООН, представляют угрозу для соседей КНДР и подрывают региональную безопасность", - говорилось в заявлении Госдепартамента.

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