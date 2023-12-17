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Северная Корея запустила баллистическую ракету

Сергей Куприков
17 декабря 2023 г.

Баллистическая ракета малой дальности пролетела 570 километров и упала в Японском море.

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Старт северокорейской баллистической ракеты (фото из архива)
Старт северокорейской баллистической ракеты (фото из архива)Фото: KCNA via REUTERS

КНДР осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщил в воскресенье, 17 декабря, Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил Южной Кореи. В ОКНШ напомнили, что ранее КНДР пыталась запустить баллистическую ракету 22 ноября, однако, вероятно, пуск не увенчался успехом.

Министерство обороны Японии сообщило позже, что запущенная Северной Кореей ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. По данным японского телеканала NHK, существовали опасения, что Пхеньян собирается провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Однако, как выяснилось, в этот раз речь шла о ракете значительно меньшего радиуса действия.

По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 570 км. Ее запуск совпал с 12-й годовщиной смерти бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира.

21 ноября Северная Корея запустила свой первый военный спутник, который успешно достиг орбиты.

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