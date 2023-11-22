Южная Корея частично приостановила военное соглашение с КНДР

Согласно предложению, одобренному на внеочередном заседании правительства, Сеул возобновит разведку и наблюдение на границе.

Южная Корея приостановила действие части межкорейского соглашения 2018 года о снижении военной напряженности в ответ на запуск Северной Кореей военного разведывательного спутника, сообщило в среду, 22 ноября, южнокорейское информагентство "Рёнхап". На внеочередном заседании кабинета министров под председательством премьер-министра Хан Док Су, было одобрено предложение возобновить разведку и наблюдение на границе.

"Северная Корея ясно демонстрирует, что у нее нет желания соблюдать военное соглашение от 19 сентября, призванное снизить военную напряженность на Корейском полуострове и укрепить доверие", - сказал Хан Док Су.

Приостановка действия пункта 3 статьи 1 соглашения позволит Южной Корее немедленно восстановить разведывательные операции в районе военной демаркационной линии, разделяющей две Кореи, также известной как демилитаризованная зона. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, который находится с визитом в Великобритании, в электронном виде одобрил это предложение.

КНДР сообщила об успешном запуске спутника-шпиона

Северная Корея 21 ноября совершила третью попытку запуска военного разведывательного спутника, которая, по информации Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), завершилась успехом. Сообщалось, что спутник "Маллиген-1" удалось вывести на орбиту, за происходящим следил лично лидер КНДР Ким Чен Ын. Страна также планирует в "скором времени" запустить еще несколько подобных спутников, отметило ЦТАК.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, в свою очередь, заявил, что еще предстоит подтвердить, привел ли запуск КНДР к выходу спутника на орбиту. По данным японского правительства, "вывод спутника на околоземную орбиту не зафиксирован".

Белый дом решительно осудил запуск Северной Кореей ракеты со спутником, назвав его "вопиющим нарушением" санкций ООН, которое может дестабилизировать регион. Предыдущие попытки Пхеньяна вывести на орбиту разведывательный спутник в мае и августе закончились неудачей. Сеул, Токио и Вашингтон неоднократно предупреждали Пхеньян о недопустимости повторного запуска.

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