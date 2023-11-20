Сеул: Пхеньян готовится к новому запуску спутника-шпиона

КНДР может запустить разведывательный спутник уже на этой неделе - вероятно, не без помощи России, считают южнокорейские военные.

Северная Корея после двух неудачных попыток запустить свой первый военный разведывательный спутник теперь вновь готовится к его запуску, заявили в Объединенном комитете начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи (JCS).

Комитет обратился со строгим предупреждением к Пхеньяну, потребовав "незамедлительно прекратить" подготовку к запуску. "Если Северная Корея продолжит подготовку, несмотря на предупреждение, наши военные примут необходимые меры для защиты жизней и безопасности наших людей", - говорится в заявлении, которое в понедельник, 20 ноября, цитирует агентство Yonhap.

Ранее министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик в интервью телеканалу KBS заявил, что КНДР может попытаться запустить свой первый разведывательный спутник до конца ноября, а главный директор по операциям Объединенного комитета начальников штабов Кан Хо Пиль уточнил, что Пхеньян может повторить попытку уже "на этой неделе".

В Сеуле опасаются, что КНДР получила необходимые технологии от России после встречи северокорейского правителя Ким Чен Ына с президентом РФ Владимиром Путиным, отмечает Yonhap. По словам министра обороны Южной Кореи Син Вон Сика, КНДР, вероятно, "почти решила" проблемы с двигателями "с помощью России".

Ранее Пхеньян пытался запустить спутник в мае и в августе, но обе попытки оказались неудачными.

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