Северная Корея вновь провела испытания крылатых ракет

КНДР тестирует крылатые ракеты уже в четвертый раз с начала года. В отличие от баллистических ракет испытания крылатых ракет напрямую не запрещены резолюциями Совбеза ООН.

Северная Корея уже в четвертый раз с начала года произвела запуск нескольких крылатых ракет. Запуск был зафиксирован утром в пятницу, 2 февраля, по местному времени, сообщил генеральный штаб вооруженных сил Южной Кореи в Сеуле. Ракеты были выпущены в направлении моря между Корейским полуостровом и Китаем. Другие подробности не сообщаются.

Пхеньян в последнее время неоднократно сообщал о тестировании "стратегических" крылатых ракет в целях укрепления ядерной мощи страны. В числе прочих испытывались и только что разработанные крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок. Термин "стратегические", по всей видимости, означает, что такие крылатые могут быть оснащены ядерными боеголовками, отмечает агентство dpa.

Рост напряженности на Корейском полуострове

В настоящее время на Корейском полуострове отмечается значительный рост напряженности. Северная Корея за последние два года заметно увеличила масштабы ракетных испытаний и ужесточила риторику против США и Южной Кореи, которые она считает враждебными государствами. Вашингтон и Сеул также расширили военное сотрудничество, включая военные учения.

Испытания крылатых ракет в КНДР, в отличие от баллистических, напрямую не запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН, но они так же, как и баллистические, могут быть оснащены ядерными боеголовками, к тому же они оснащены собственным двигателем.

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