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Япония намерена поставить в США боеприпасы для Patriot

Александр Дельфинов
23 декабря 2023 г.

Благодаря японским поставкам американские запасы зенитных боеприпасов будут вновь укомплектованы, сообщили в Белом доме. Это позволит продолжить поставки боеприпасов в Украину.

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Зенитные комплексы Patriot в Японии
Зенитные комплексы Patriot в ЯпонииФото: Kyodo/IMAGO

Япония готова начать поставки в США зенитных боеприпасов для системы противо-воздушной обороны Patriot, сообщили в пятницу, 22 декабря, в Белом доме. Как подчеркнули в американской администрации, благодаря планируемым поставкам американские запасы таких боеприпасов будут вновь полностью укомплектованы.

Согласно заявлению Белого дома, решение о поставках боеприпасов для Patriot из Японии укрепит безопасность всего Индо-Тихоокеанского региона и поможет американским вооруженным силам в тесной совместной работе с японской стороной и далее "надежно укреплять силы сдерживания и сохранять потенциал реагирования".

При этом, как пишет американское издание The New York Times, японская сторона поставила условия, что произведенные в Японии и предназначенные для использования в Индо-Тихоокеанском регионе зенитные боеприпасы не могут быть в дальнейшем напрямую поставлены в Украину или другие конфликтные регионы. Однако они могут быть использованы для того, чтобы закрыть бреши в запасах США, возникших из-за американских поставок систем ПВО Patriot и соответствующих боеприпасов в качестве военной помощи в Украину. Японские поставки могут дать возможность США продолжить направлять в Украину зенитные ракеты, отмечает NYT.

Американская военная помощь Украине

18 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США намерены направить Украине еще один пакет военной помощи до конца года, однако дальнейшие ассигнования остаются под вопросом. Он не уточнил, какой именно суммой для военной поддержки Киева располагает сейчас Вашингтон. Как подсчитал Институт мировой экономики в Киле (IfW), с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года Вашингтон предоставил Киеву военной помощи на 43,8 млрд долларов.

Конгресс США не одобрил дальнейшее финансирование помощи Киеву

В октябре президент США Джозеф Байден направил в Конгресс запрос на экстренное финансирование в размере 106 млрд долларов для Украины, Израиля и операций в Индо-Тихоокеанском регионе. Законодатели пока не договорились о выделении этих средств. В середине декабря глава Белого дома одобрил выделение Киеву нового пакета военной помощи в размере 200 млн долларов. При этом Конгресс США не вернется к вопросу помощи Украине до января.

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