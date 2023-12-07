Институт: Помощь Запада Украине сократилась на 87 процентов

Объемы западной помощи Украине сократились до самого низкого уровня с начала российского вооруженного вторжения. Запад устал от войны, констатируют в Институте мировой экономике в Киле.

Запад устал от войны в Украине, объемы обещанной западной помощи Киеву сократились в годовом исчислении за период с августа по октябрь на 87 процентов - с 16 до двух миллиардов евро, сообщили в четверг, 7 декабря, издания Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на данные Института мировой экономики в Киле (IfW). Это означает, что поддержка Киева со стороны Запада упала до самого низкого уровня с самого начала войны России против Украины в конце февраля 2022 года.

В IfW отмечают, что тенденция к сокращению помощи Украине наметилась еще на протяжении месяцев до отчетного периода, при этом снижение поддержки затрагивает все сферы - гуманитарную, финансовую и военную. "Самое сильное снижение мы наблюдаем в сфере оказания военной помощи", - констатировал эксперт IfW Пьетро Бомпрецци.

Он объяснил сложившуюся ситуацию отсутствием новых пакетов военной помощи от Соединенных Штатов, которые до сих пор поставляли Украине больше вооружений, чем все другие страны. Из-за внутриполитической борьбы в США заблокировано выделение новых крупных пакетов помощи Киеву. Из 42 стран, поддерживающих Украину, новые пакеты помощи Киеву за последние месяцы обещали лишь менее половины. Евросоюз и США также почти не взяли на себя никаких новых обязательств.

Зеленский: Запад не поставил всего необходимого оружия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна так и не получила от Запада в полном объеме всех вооружений, необходимых для быстрого контрнаступления. До начала летнего наступления в Украину прибыла лишь часть из 300 танков, 600 бронемашин и 500 гаубиц, о которых просил главнокомандующий ВСУ. Не получил Киев до сих пор и истребителей F-16.

Особенно сильно на фронте ощущается нехватка снарядов. Украина возобновила собственное производство боеприпасов, но она не в состоянии в одиночку производить их в необходимых объемах. "Ежедневно расходуется от пяти до восьми тысяч снарядов, такой объем не в состоянии произвести ни одна страна", - заявил в интервью RND военный эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель (Gustav Gressel).

Украинские солдаты сообщают, что на самом горячем участке фронта в Авдеевке Россия ежедневно расходует в 20-30 раз больше снарядов. Другой военный эксперт Никлас Мазур (Niklas Masuhr) не исключает, что если Россия в ближайшие недели сможет добиться хотя бы частичных успехов, то ей удастся перехватить инициативу в следующей фазе войны в 2024 году. Оба эксперта скептически относятся к призывам об установлении перемирия.

Европейская помощь

Немецкие политики обеспокоены происходящим. "Путин делает ставку на то, чтобы в долгосрочном плане добиться успеха на поле боя ", - заявил представитель партии "зеленых" Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter), добавив, что на фоне сокращения американской помощи возрастает роль Европы. Он призвал Германию вместе с европейскими партнерами без промедления заказать у производителей те системы вооружений, в которых Европа и Украина нуждаются, чтобы защитить себя.

Наращивать объемы западной помощи Украине призвала и председатель комитета германского бундестага по обороне Марие-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann). "Я могу понять, что некоторые устали от непрекращающейся войны. Но Путин как раз и рассчитывает на постоянное ослабление поддержки со стороны Запада. Мы не имеем права ослаблять поддержку Украины. Если Путин добьется успеха в своей жестокой агрессии, то это будет не последнее его нападение на свободный западный мир", - предупредила она.

По данным IfW, европейские страны и европейские институты совместно пообещали Украине с начала войны больше помощи, чем США, но речь здесь идет преимущественно о долгосрочных гарантиях финансовой помощи. Такие гарантии, в числе прочих, предоставили Германия, Норвегия, Дания и Великобритания, но многие другие страны не последовали их примеру.

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