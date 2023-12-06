Глава Минобороны ФРГ о помощи Украине: Поставляем, что можем

Немецкая оборонная промышленность наращивает мощности "везде, где только может", сказал Борис Писториус, отметив, что для этого нужно время.

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) признал задержки с поставками оружия в Украину, но заверил, что мощности будут увеличены как можно скорее. "Сейчас у нас есть проблема: хорошо известно, что оборонная промышленность не может обеспечить поставки в определенных областях так быстро, как это необходимо", - сказал он в программе Heute Journal немецкого общественно-правового телеканала ZDF во вторник, 5 декабря.

По словам Писториуса, это касается как боеприпасов, так и систем противовоздушной обороны. Однако оборонная промышленность наращивает мощности "везде, где только может", подчеркнул министр. "Это вопрос темпа, а на темп нельзя бесконечно влиять", - указал он, добавив, что требуется время, чтобы открыть завод и создать необходимые запасы боеприпасов и взрывчатых веществ, чтобы затем иметь возможность производить быстро и бесперебойно.

В качестве примера глава Минобороны ФРГ привел производство боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard, которое Германии пришлось возобновить. Хотя это было сделано относительно быстро, все равно на это ушло шесть месяцев, отметил Писториус.

"Мы говорим о сроках, которые можно ускорить, но нельзя полностью отменить", - сказал министр. Он напомнил, что Германия является вторым после США поставщиком вооружений в Украину. "Мы поставляем то, что можем", - заявил Писториус.

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