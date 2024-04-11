Саммит США, Японии и Филиппин: что дальше ждет Азию?

Трехсторонняя встреча в Вашингтоне может положить начало новой архитектуре безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, где более важная роль будет отводиться Японии и Филиппинам. Но надолго ли эти перемены?

Президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший встретятся в четверг, 11 апреля, в Вашингтоне, чтобы укрепить оборонные и экономические связи между тремя странами. Хотя официально заявляется, что саммит не направлен против какой-либо конкретной страны, он проходит на фоне эскалации напряженности в Южно-Китайском море.

Манила, Токио и Вашингтон хотят выйти за рамки традиционных моделей

В последние месяцы неоднократно происходили конфликты между подразделениями береговой охраны Китая и филиппинскими судами снабжения, доставлявшими грузы на форпост Филиппин на Второй отмели Томаса - засушливой части атолла Спратли. При этом китайские моряки использовали водометы и совершали рискованные маневры, чтобы блокировать филиппинские суда. Форпост на Второй отмели Томаса расположен в акватории, на которую претендуют как Пекин, так и Манила.

Один из островов архипелага Сенкаку Фото: Kyodo News/imago

Япония также столкнулась с вторжениями в акваторию, территориальная принадлежность которой оспаривается: Токио обвинил китайцев в установке буев вблизи архипелага Сенкаку (китайское название - Дяоюйдао), необитаемой цепи островов в Восточно-Китайском море, которые находятся под контролем Японии и на которые претендуют Пекин и Тайбэй.

На саммите, запланированном на 11 апреля, Вашингтон, Токио и Манила могут создать отдельную систему безопасности, в которой лидерство США будет менее значимым, чем ранее. Соединенные Штаты традиционно считались центром притяжения для своих азиатских союзников. Хотя Филиппины и Япония и являются стратегическими партнерами, каждая из стран до сих пор ориентировалась в основном на США, констатирует аналитик в сфере геополитики Дон Маклейн Гилл, живущий на Филиппинах. Грядущий трехсторонний саммит сигнализирует об изменениях. "Он отражает растущее желание Манилы, Токио и даже Вашингтона выйти за рамки традиционных моделей, чтобы еще больше интегрировать совместные усилия, основанные на общих целях", - сообщил Гилл в интервью DW.

Япония и Филиппины становятся все ближе

В последнее время Япония стремится к углублению сотрудничества с Филиппинами в области безопасности, обсуждая возможность заключения договора, который позволил бы войскам обеих стран размещаться в государстве-партнере для проведения учений и тренировок. Только на этой неделе японские ВМС приняли участие в совместных морских учениях в западной части Филиппинского моря вместе с военными моряками из США и Австралии.

Учения ВМС Японии, США и Австралии на западе Филиппинского моря, 7 апреля 2024 года Фото: Armed Forces of the Philippines/AP/dpa/picture alliance

Георги Энгельбрехт (Georgi Engelbrecht), старший аналитик НКО "Международная кризисная группа" (International Crisis Group), называет Японию "скрытым чемпионом" в Азии. "Возможно, это началось с обострения спора вокруг Сенкаку, затем продолжилось при правлении (тогдашнего премьер-министра Японии. - Ред.) Синдзо Абэ. Но кульминацией стало осознание (значения. - Ред.) Индо-Тихоокеанского региона, в рамках которого Токио рассматривает Юго-Восточную Азию как область, которую можно поддерживать различными средствами, чтобы еще больше подчеркнуть определенные идеалы, разделяемые этой частью мира", - пояснил аналитик в интервью DW.

По его мнению, трехсторонний саммит в Вашингтоне не является неожиданностью и свидетельствует о налаживании более тесных связей между Японией и Филиппинами и их возрождающемся альянсе с США.

Япония показывает мускулы

После саммита Вашингтон может стать вершиной треугольника, а Токио и Манила - его сторонами, тесно сотрудничающими друг с другом, считает Карлайл Тейер, почетный профессор политологии Университета Нового Южного Уэльса в Австралии. При этом он отметил продолжающееся сотрудничество между береговыми охранами трех стран и встречу советников по национальной безопасности. Помощь Японии, по словам профессора, также могла бы изменить расклад сил в территориальном споре между Китаем и Филиппинами.

"Япония испытывает такое же давление (со стороны КНР. - Ред.), только у нее есть большие тяжелые корабли береговой охраны. Я воспользуюсь регби (в качестве метафоры. - Ред.). Юго-Восточная Азия - это как команда средней школы, играющая с профессионалами. Разница в весе создает преимущество для профессионалов, но очевидно, что у Японии есть мускулы", - добавил Тейер. Эксперты отмечают, что хотя саммит планируется как встреча равных друг другу единомышленников, Филиппины значительно отстают от Японии и США по уровню экономического развития и военного потенциала.

"Что произойдет (после саммита. - Ред.), так это то, что министры обороны будут продвигать сотрудничество в оборонной области, но на самом деле ускорится экономическое сотрудничество, а инвестиции создадут больше рабочих мест для филиппинцев. Сильная экономика будет играть на руку любому правительству (в Маниле. - Ред.) в течение многих лет. Так что притягательность Китая, предоставляющего миллионы (своим партнерам. - Ред.), может быстро поблекнуть, если Япония и США повысят ставки", - предположил Тейер.

Выборы в США и на Филиппинах могут нарушить планы

Фердинад Маркос-младший (слева) и Фумио Кисида, декабрь 2023 года Фото: Kyodo/picture alliance

Встреча между Байденом, Кисидой и Маркосом-младшим будет посвящена таким вопросам, как экономический рост, сотрудничество в области защиты климата и содействие миру и стабильности в регионе, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По оценкам аналитиков, речь, скорее всего, пойдет о деталях соглашения между Японией и Филиппинами о взаимном размещении войск на территории друг друга, а также о японской военной технике для модернизации филиппинских вооруженных сил. Ожидается, что на повестке дня также будет вопрос Тайваня.

В то же время эксперты предупреждают, что один саммит не разрешит проблему напряженности в Южно-Китайском море. "Самый большой вопрос состоит в том, сохранится ли это (трехстороннее сотрудничество. - Ред.) в долгосрочной перспективе", - полагает Дон Маклейн Гилл.

И подчеркивает, что политические системы Филиппин и США с их президентской формой правления подвержены изменениям во внешней политике в зависимости от того, кто занимает пост главы государства. В США выборы президента пройдут в ноябре этого года, а на Филиппинах - в 2028-м. И последние, возможно, положат конец усилиям Маркоса-младшего по развитию партнерских отношений с ЕС, Австралией, Японией и США.