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США и Филиппины начали крупнейшие военные учения
Руководители учений от Филиппин и США Марвин Ликудин (слева) и Эрик Остин (справа)Фото: Aaron Favila/AP/picture alliance
КонфликтыКитай

США и Филиппины начали крупнейшие совместные военные учения

Дмитрий Андреев
35 мин. назад

Маневры с участием более 17 000 военнослужащих стартовали спустя день после того, как Китай завершил собственные учения вблизи Тайваня.

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США и Филиппины во вторник, 11 апреля, начали крупнейшие в истории совместные военные учения Balikatan, в которых примут участие более 17 000 военнослужащих. Отношения между странами укрепляются на фоне озабоченности действиями Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отмечает Reuters.

Маневры, включающие боевые стрельбы, отработку десантных и авиационных операций, киберзащиту и борьбу с терроризмом, продлятся около трех недель, до 28 апреля. Одна из целей учений - "отработка совместных тактических приемов и процедур для нанесения морского удара", заявил руководитель маневров со стороны Филиппин, генерал-майор Марвин Ликудин.

Американский генерал-майор Эрик Остин в свою очередь отметил, что учения Balikatan обеспечат готовность принимающих в них участие сторон "сообща реагировать на реальные вызовы". Кроме того, на этой неделе состоится первая за семь лет встреча в Вашингтоне министров обороны и глав МИД США и Филиппин.

Пекин критикует действия США и Филиппин

МИД Китая в понедельник, 10 апреля, раскритиковал совместные учения США и Филиппин, заявив, что они "не должны вмешиваться в споры в Южно-Китайском море, тем более наносить ущерб территориальному суверенитету Китая, его морским правам и интересам, а также интересам безопасности".

При этом днем ранее Китай завершил собственные трехдневные военные учения вблизи Тайваня, во время которых отрабатывались точечные удары и блокада острова, который официальный Пекин рассматривает как свою территорию.

Связи Вашингтона и Манилы укрепляются

Как отмечает Reuters, отношения между Вашингтоном и Манилой значительно потеплели при президенте Фердинанде Маркосе-младшем, который в феврале предоставил США расширенный доступ к военным базам на территории своей страны.

Расширение масштаба ежегодных маневров Balikatan также подчеркивает улучшение связей двух стран в области обороны, в то время как предшественник Маркоса Родриго Дутерте, напротив, сокращал учения, чтобы установить более тесные связи с Пекином.

Смотрите также: 

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