FT: США и Япония обновляют формат военного сотрудничества

США и Япония планируют самое масштабное повышение уровня совместной работы в сфере безопасности с 1960 года, когда между странами был подписан Договор о взаимном сотрудничестве и безопасности. Об этом пишет в воскресенье, 24 марта, газета Financial Times , указывая, что это происходит на фоне желания Вашингтона и Токио совместно создать противовес Китаю.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида объявят о планах по реструктуризации военного командования США в Японии, чтобы усилить оперативное планирование и учения, отмечает газета со ссылкой на пять человек, знакомых с ситуацией. По сведениям журналистов, соответствующий план будет обнародован 10 апреля, во время визита Кисиды в Вашингтон.

Укрепление военных связей США и Японии на случай кризиса вокруг Тайваня

"Союзники хотят укрепить свои связи в области безопасности, чтобы противостоять тому, что они считают растущей угрозой со стороны Китая, что требует от их вооруженных сил более тесного сотрудничества и более слаженного планирования, особенно в случае кризиса, такого как конфликт на Тайване", - говорится в публикации.

Указывается, что одна из моделей, которую рассматривает администрация Байдена, предполагает создание новой объединенной оперативной группы, которая будет прикреплена к Тихоокеанскому флоту США, части командования в составе Индо-Тихоокеанского командования ВС США на Гавайях. "Командующий флотом, являющийся офицером, имеющим четыре звезды, будет проводить больше времени в Японии, чем сейчас, и будет иметь усиленную структуру поддержки в этой стране. Со временем оперативная группа, в которую войдут различные части вооруженных сил США, переместится в Японию", - пишет FT.

Ожидается, что эти планы министры обороны и иностранных дел Японии и США обсудят позже, в течение 2024 года. Белый дом, Пентагон, командование Индо-Тихоокеанским флотом отказалось предоставить журналистам комментарий на эту тему, как и правительство Японии.

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