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Международная космическая станция (МКС)

In this image taken from NASA video, parachutes are deployed from the SpaceX Dragon capsule, carrying four astronauts, as it descends before splashing down into the Gulf of Mexico near Pensacola, Fla., late Monday Nov. 8, 2021, to end a 200-day space station mission that began last spring. (NASA via AP)

Участники второй регулярной миссии SpaceX к МКС вернулись на Землю 09.11.2021

Астронавты NASA и ESA Меган Макартур, Шейн Кимбро и Томас Песке, а также японец Акихико Хосидэ провели на Международной космической станции 199 дней. Корабль Crew Dragon сел на воду у берегов Флориды.
Der ESA-Astronaut Matthias Maurer beim Training (zu dpa «Der Countdown läuft: Astronaut Maurer vor dem Start zur ISS»). +++ dpa-Bildfunk +++

Немецкий астронавт о вечеринке с русскими на МКС и ракете Маска 30.10.2021

Немецкий астронавт Маттиас Маурер отправится на МКС. Незадолго до старта DW поговорила с ним о том, как он готовился к этой миссии, чем будет заниматься на орбите и как будет проходить полет.
6670052 11.10.2021 In this handout video grab released by the Russian Space Agency Roscosmos, from left, cosmonaut Anton Shkaplerov, actress Yulia Peresild and film director Klim Shipenko are pictured during the 66th Expedition to the International Space Station (ISS). Editorial use only, no archive, no commercial use. The press service of Roskosmos / RSC Energia»

Корабль "Союз МС-18" доставил съемочную группу с МКС на Землю 17.10.2021

Спускаемый аппарат совершил посадку в 146 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. Прямую трансляцию возвращения космонавтов на землю вел "Роскосмос".
In this handout photo released by Roscosmos, Actress Yulia Peresild, left, director Klim Shipenko' right, and cosmonaut Anton Shkaplerov, members of the prime crew of Soyuz MS-19 spaceship pose at the Russian launch facility in the Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan, Sunday, Sept. 19, 2021. In a historic first, Russia is set to launch an actress and a film director to space to make a feature film in orbit. Actress Yulia Peresild and director Klim Shipenko are set to blast off Tuesday for the International Space Station in a Russian Soyuz spacecraft together with Anton Shkaplerov, a veteran of three space missions. (Roscosmos Space Agency via AP)

Корабль "Союз МС-19" с группой для съемок фильма в космосе выведен на орбиту 05.10.2021

Российская съемочная группа планирует впервые снимать в космосе художественный фильм. В числе продюсеров - Дмитрий Рогозин и Константин Эрнст.
Zarya, auch Functional Cargo Block genannt, war das erste Modul der International Space Station, November 20, 1998. View of the FGB prior to rendezvous and grapple Quelle: https://images.nasa.gov/details-s88e5046.html

Еще в одном модуле МКС обнаружены трещины 30.08.2021

На самом первом модуле МКС "Заря" обнаружены трещины. Пока они несквозные, однако, по мнению руководителя полетов российского сегмента станции Владимира Соловьева, со временем начнут расползаться.
A SpaceX Dragon-2 spacecraft sits on the Falcon 9 rocket as it is prepared for launch on its 23rd resupply mission for NASA from Complex 39A at the Kennedy Space Center, Florida on Saturday, August 28, 2021. Following a last minute postponement due to this morning's poor weather conditions, SpaceX will try for another attempt on Sunday morning. Dragon will carry experiments and spare parts to the International Space Station. Photo by Joe Marino/UPI Photo via Newscom picture alliance

Американский корабль Cargo Dragon в 23-й раз стартовал к МКС 29.08.2021

Грузовой космический корабль компании SpaceX доставит продовольствие для международного экипажа орбитальной станции, а также оборудование и материалы для проведения научных экспериментов.
ARCHIV - 01.01.2013, ---: Die undatierte Aufnahme zeigt die Internationale Raumstation (ISS) mit dem angedockten europäischen Wissenschaftslabor Columbus (Mitte, unten links) in der Erdumlaufbahn. (zu dpa Und es ward Licht! Seit 20 Jahren sind Raumfahrer auf der ISS vom 06.12.2018) Foto: ---/Nasa/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Орбита МКС скорректирована для приема следующей экспедиции 21.08.2021

На станцию прибывает пилотируемый корабль "Союз МС-19". В связи с этим орбита МКС поднята на 1,2 километра.
In this photo provided by Roscosmos Space Agency Press Service, the Nauka module is seen prior to docking with the International Space Station on Thursday, July 29, 2021. Russia's long-delayed lab module successfully docked with the International Space Station on Thursday, eight days after it was launched from the Russian space launch facility in Baikonur, Kazakhstan. The 20-metric-ton (22-ton) Nauka module, also called the Multipurpose Laboratory Module, docked with the orbiting outpost after a long journey and a series of manoeuvres. (Roscosmos Space Agency Press Service photo via AP)

Работу российского сегмента МКС планируется завершить в 2028 году 31.07.2021

Работу российского сегмента МКС планируется завершить в 2028 году из-за стареющего оборудования. Новая станция РОСС сможет работать в составе МКС либо как независимая станция.
NASA astronaut Andrew Morgan is pictured on November 22, 2019, while tethered to the Starboard-3 truss segment work site during the second spacewalk to repair the International Space Station's cosmic particle detector, the Alpha Magnetic Spectrometer. During the 6.5 hour spacewalk, Morgan and Station Commander Luca Parmitano of the European Space Agency, successfully cut eight stainless steel tubes, including one that vented the remaining carbon dioxide from the old cooling pump. The crew members also prepared a power cable and installed a mechanical attachment device in advance of installing the new cooling system. This work clears the way for Parmitano and Morgan's next spacewalk in the repair series on December 2, 2019. The plan is to bypass the old thermal control system by attaching a new one off the side of AMS during the third spacewalk and then conduct leak checks on a fourth spacewalk. NASA/UPI Photo via Newscom picture alliance

Поставщик Роскосмоса сообщил о нехватке скафандров на МКС 19.07.2021

По данным производителя скафандров "Звезда", в ближайшее время российские космонавты не смогут выходить в открытый космос из-за отсутствия снаряжения.
Richard Branson and Virgin Galactic crew members enter the company's passenger rocket plane, the VSS Unity, in a still image from undated handout video taken at Spaceport America near Truth or Consequences, New Mexico, U.S. Virgin Galactic/Handout via REUTERS. NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. TPX IMAGES OF THE DAY

Миллиардер Ричард Брэнсон вернулся на Землю после суборбитального полета 11.07.2021

Владелец Virgin Galactic на себе проверил возможности суборбитального туризма. Брэнсон решил отправиться в полет на девять дней раньше своего конкурента - основателя Amazon и Blue Origin Джеффа Безоса.
The SpaceX Cargo Dragon resupply ship is pictured on June 5, 2021, approaching the International Space Station carrying over 7,300 pounds of new science, supplies, and solar arrays to replenish the Expedition 65 crew. The Cargo Dragon's nose cone is open, revealing its hatch and forward docking cone. NASA/UPI Photo via Newscom picture alliance

Грузовой корабль Dragon 2 от SpaceX после миссии к МКС вернулся на Землю 10.07.2021

Многоразовый космический грузовик приводнился в Атлантическом океане. Миссия стала 22-й в серии запусков по доставке материалов на Международную космическую станцию на корабле SpaceX.
12.12.2018+++ Deutscher Astronaut und Kommandant der ISS Alexander Gerst während der letzten Pressekonferenz von der ISS. (c) DW/Julia Vergin

Работа мечты - астронавт: кто полетит на МКС в 2022 году? 23.06.2021

Очередная кампания Европейского космического агентства по набору кандидатов в отряд астронавтов завершена. В конкурсе впервые участвуют и люди с ограниченными возможностями здоровья.
Dmitry Rogozin, the head of the Russian space agency Roscosmos, speaks with the media upon arrival with NASA astronaut Nick Hague and Russian cosmonaut Alexey Ovchinin (both not pictured) in Baikonur, Kazakhstan, on October 11, 2018. - Hague and Ovchinin arrived from Dzhezkazgan (Zhezkazgan) after Russian Search and Rescue teams brought them from the Soyuz landing site. A two-man crew bound for the International Space Station was forced to make an emergency landing when a Soyuz rocket failed shortly after blast-off on Thursday, in a major setback for Russia's beleaguered space industry. Hague and Ovchinin were rescued without injuries in Kazakhstan. (Photo by YURI KOCHETKOV / POOL / AFP) (Photo credit should read YURI KOCHETKOV/AFP via Getty Images)

"Роскосмос" допускает участие NASA в проекте новой орбитальной станции 05.06.2021

После встречи с главой NASA Нельсоном Рогозин заявил о начале переговоров, касающихся проекта новой орбитальной станции, к строительству которой приступил "Роскосмос".
(210529) -- WENCHANG, May 29, 2021 (Xinhua) -- The Long March-7 Y3 rocket, carrying the Tianzhou-2 cargo spacecraft, blasts off from the Wenchang Spacecraft Launch Site in south China's Hainan Province, May 29, 2021. China launched the cargo spacecraft Tianzhou-2 on Saturday, which is scheduled to dock with the space station core module Tianhe to deliver supplies, equipment and propellant. (Xinhua/Ju Zhenhua)

Китайский корабль стыковался с будущей орбитальной станцией 30.05.2021

Грузовой корабль доставил на строящуюся станцию "Таньхэ" оборудование и топливо. Китай планирует достроить космическую станцию в 2022 году.
In this image made from NASA TV video, the SpaceX Dragon capsule lands into the Gulf of Mexico near the Florida Panhandle early Sunday, May 2, 2021. SpaceX returned four astronauts from the International Space Station on Sunday, making the first U.S. crew splashdown in darkness since the Apollo 8 moonshot. (NASA TV via AP)

Экипаж первой регулярной миссии SpaceX к МКС вернулся на Землю 02.05.2021

Американский космический корабль впервые совершил ночную посадку со времен миссии Apollo в декабре 1968 года. Экипаж Crew Dragon-1 проработал на МКС полгода.
A SpaceX Falcon 9 rocket, with the Crew Dragon capsule, is launched carrying four astronauts on a NASA commercial crew mission to the International Space Station at Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S., April 22, 2021. REUTERS/Thom Baur

SpaceX вместо "Союза": космические пути России и Запада расходятся? 23.04.2021

Для полетов к МКС американцы и европейцы пересели с российских космических кораблей на американские, Россия планирует свою станцию на орбите. Тесное сотрудничество может закончиться.
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