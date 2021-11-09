Международная космическая станция (МКС)

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Астронавты NASA и ESA Меган Макартур, Шейн Кимбро и Томас Песке, а также японец Акихико Хосидэ провели на Международной космической станции 199 дней. Корабль Crew Dragon сел на воду у берегов Флориды.
Немецкий астронавт Маттиас Маурер отправится на МКС. Незадолго до старта DW поговорила с ним о том, как он готовился к этой миссии, чем будет заниматься на орбите и как будет проходить полет.
Спускаемый аппарат совершил посадку в 146 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. Прямую трансляцию возвращения космонавтов на землю вел "Роскосмос".
Российская съемочная группа планирует впервые снимать в космосе художественный фильм. В числе продюсеров - Дмитрий Рогозин и Константин Эрнст.
На самом первом модуле МКС "Заря" обнаружены трещины. Пока они несквозные, однако, по мнению руководителя полетов российского сегмента станции Владимира Соловьева, со временем начнут расползаться.
Грузовой космический корабль компании SpaceX доставит продовольствие для международного экипажа орбитальной станции, а также оборудование и материалы для проведения научных экспериментов.
На станцию прибывает пилотируемый корабль "Союз МС-19". В связи с этим орбита МКС поднята на 1,2 километра.
Работу российского сегмента МКС планируется завершить в 2028 году из-за стареющего оборудования. Новая станция РОСС сможет работать в составе МКС либо как независимая станция.
По данным производителя скафандров "Звезда", в ближайшее время российские космонавты не смогут выходить в открытый космос из-за отсутствия снаряжения.
Владелец Virgin Galactic на себе проверил возможности суборбитального туризма. Брэнсон решил отправиться в полет на девять дней раньше своего конкурента - основателя Amazon и Blue Origin Джеффа Безоса.
Многоразовый космический грузовик приводнился в Атлантическом океане. Миссия стала 22-й в серии запусков по доставке материалов на Международную космическую станцию на корабле SpaceX.
Очередная кампания Европейского космического агентства по набору кандидатов в отряд астронавтов завершена. В конкурсе впервые участвуют и люди с ограниченными возможностями здоровья.
После встречи с главой NASA Нельсоном Рогозин заявил о начале переговоров, касающихся проекта новой орбитальной станции, к строительству которой приступил "Роскосмос".
Грузовой корабль доставил на строящуюся станцию "Таньхэ" оборудование и топливо. Китай планирует достроить космическую станцию в 2022 году.
Американский космический корабль впервые совершил ночную посадку со времен миссии Apollo в декабре 1968 года. Экипаж Crew Dragon-1 проработал на МКС полгода.
Для полетов к МКС американцы и европейцы пересели с российских космических кораблей на американские, Россия планирует свою станцию на орбите. Тесное сотрудничество может закончиться.
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