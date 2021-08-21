 Еще в одном модуле МКС обнаружены трещины | Новости из Германии о России | DW | 30.08.2021

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Россия

Еще в одном модуле МКС обнаружены трещины

На самом первом модуле МКС "Заря" обнаружены трещины. Пока они несквозные, однако, по мнению руководителя полетов российского сегмента станции Владимира Соловьева, со временем начнут расползаться.

Функционально-грузовой блок МКС Заря был запущен в космос в ноябре 1998 года

Функционально-грузовой блок МКС "Заря"

В ходе обследования российского сегмента Международной космической станции (МКС) в самом старом модуле станции "Заря" были обнаружены несколько новых несквозных трещин. Об этом в понедельник, 30 августа, передает РИА "Новости", цитируя интервью руководителя полетов российского сегмента МКС, генерального конструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия", космонавта Владимира Соловьева.

В связи с тем, что ранее в другом модуле космической станции "Звезда" экипаж обнаружил сквозные трещины, Соловьев полагает, что со временем начнут расползаться трещины и в "Заре".

Утечки воздуха фиксировались на МКС начиная с сентября 2019 года. Они уменьшились, хотя и не прекратились полностью и после того, как космонавты обнаружили несколько трещин и заделали их. Чтобы компенсировать утечки, станцию необходимо регулярно "наддувать воздухом, азотом и кислородом".

Функционально-грузовой блок МКС "Заря" был запущен в космос в ноябре 1998 года. Кроме него впоследствии в состав российского сегмента станции вошли модули "Звезда", "Поиск", "Рассвет" и самый новый модуль "Наука", который вскоре после стыковки с МКС в конце июля 2021 года вызвал нарушения в работе станции: из-за непроизвольного включения двигателей модуля ее развернуло на 45 градусов.

Осенью 2020 года генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев выразил опасение, что после 2025 года на МКС может начаться "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов".

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