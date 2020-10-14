 На МКС нашли место утечки воздуха с помощью пакетика чая | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.10.2020

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Мир

На МКС нашли место утечки воздуха с помощью пакетика чая

В Центре управления полетами космонавтам предложили заклеить место утечки воздуха скотчем. Небольшая утечка на МКС была обнаружена еще в сентябре 2019 года.

Члены экипажа МКС Крис Кэссиди, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер

Члены экипажа МКС Крис Кэссиди, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер (слева направо)

На Международной космической станции (МКС), возможно, обнаружено точное место утечки воздуха в российском модуле "Звезда", сообщил в четверг, 15 октября, российский космонавт Анатолий Иванишин. "Прошлой ночью Иван (Вагнер. - Ред.) и я провели 30 минут в ПрК (промежуточной камере модуля "Звезда", где обнаружена утечка воздуха. - Ред.), и мы думаем, что фактически определили возможное место утечки", - цитируют российские СМИ слова Иванишина специалисту подмосковного Центра управления полетами (ЦУП).

Анатолий Иванишин сообщил, что космонавты взяли пакетик чая, прикрыли люк в "протекающий" отсек модуля и увидели, что пакетик плывет в сторону возможного места утечки воздуха - в район расположения аппаратуры широкополосной системы связи. "Как появится время и будет возможность - заклеить скотчем эту предполагаемую утечку", - попросил в ответ специалист ЦУП. Ранее в октябре космонавты уже заклеивали скотчем все сварочные швы на станции, но это не помогло.

Новый экипаж, прибывший на МКС 14 октября, собирался доставить туда дополнительное оборудование для поиска места утечки, а также модернизированный герметический материал, который позволит ее устранить.

Утечка воздуха на МКС

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. Через год, после того как ее скорость увеличилась в пять раз (с 270 г до 1,4 кг воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и по нескольку дней был изолирован в российском сегменте станции. В результате выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".

Давление на МКС падает со скоростью 1 мм ртутного столба за 8 часов. В "Роскосмосе" заявили, что это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. По словам руководителя полета российского сегмента МКС Владимира Соловьева, утечка "безумно малая", она "то есть, то нет", поэтому предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 мм можно и не найти.

В то же время исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев полагает, что если экипажу долго не удастся устранить утечку, то на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха. В настоящее время на МКС находятся шесть человек: россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, а также американские астронавты Кэтлин Рубинс и Кристофер Кэссиди.

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