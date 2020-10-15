"Роскосмос" обещает устранить утечку воздуха на МКС в феврале 2021 года

Место утечки воздуха на Международной космической станции (МКС) будет окончательно герметизировано в феврале 2021 года. Об этом сообщил замруководителя полетом российского сегмента МКС Юрий Гидзенко в интервью, опубликованном в журнале "Русский космос" во вторник, 15 декабря. В феврале очередной грузовой корабль "Прогресс" доставит на МКС "специальный ремкомплект", пояснил Гидзенко.

Утечка воздуха на МКС

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года, через год ее скорость увеличилась в пять раз (с 270 г. до 1,4 кг воздуха в сутки). Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре 2020 года космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер обнаружили трещину длиной 4,5 см. На МКС находятся еще четверо человек: россияне Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американские астронавты Кэтлин Рубинс и Кристофер Кэссиди.

Давление на МКС падает со скоростью 1 мм ртутного столба за 8 часов. В "Роскосмосе" заявили, что это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. По словам руководителя полета российского сегмента МКС Владимира Соловьева, предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 мм можно и не найти. В то же время исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев полагает, что если экипажу долго не удастся устранить утечку, то на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха.

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