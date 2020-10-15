 ″Роскосмос″ обещает устранить утечку воздуха на МКС в феврале 2021 года | Новости из Германии о России | DW | 15.12.2020

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Россия

"Роскосмос" обещает устранить утечку воздуха на МКС в феврале 2021 года

Утечка воздуха была зафиксирована в промежуточной камере российского модуля "Звезда" МКС в сентябре 2019 года. Через год космонавты обнаружили трещину длиной 4,5 см.

Международная космическая станция

Международная космическая станция (фото из архива)

Место утечки воздуха на Международной космической станции (МКС) будет окончательно герметизировано в феврале 2021 года. Об этом сообщил замруководителя полетом российского сегмента МКС Юрий Гидзенко в интервью, опубликованном в журнале "Русский космос" во вторник, 15 декабря. В феврале очередной грузовой корабль "Прогресс" доставит на МКС "специальный ремкомплект", пояснил Гидзенко.

Утечка воздуха на МКС

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года, через год ее скорость увеличилась в пять раз (с 270 г. до 1,4 кг воздуха в сутки). Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре 2020 года космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер обнаружили трещину длиной 4,5 см. На МКС находятся еще четверо человек: россияне Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американские астронавты Кэтлин Рубинс и Кристофер Кэссиди.

Давление на МКС падает со скоростью 1 мм ртутного столба за 8 часов. В "Роскосмосе" заявили, что это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. По словам руководителя полета российского сегмента МКС Владимира Соловьева, предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 мм можно и не найти. В то же время исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев полагает, что если экипажу долго не удастся устранить утечку, то на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха.

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