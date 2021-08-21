 Орбита МКС скорректирована для приема следующей экспедиции | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Орбита МКС скорректирована для приема следующей экспедиции

На станцию прибывает пилотируемый корабль "Союз МС-19". В связи с этим орбита МКС поднята на 1,2 километра.

Международная космическая станция с пристыкованной европейской лабораторией Columbus

Международная космическая станция с пристыкованной европейской лабораторией Columbus

Орбита Международной космической станции (МКС) поднята на 1,2 километра в рамках подготовки к прибытию пилотируемого корабля "Союз МС-19" и возвращению на Землю корабля "Союз МС-18". "В 07.04 мск с помощью двигателей модуля "Звезда" проведена коррекция высоты орбиты МКС", - говорится в сообщении, обнародованном "Роскосмосом" в субботу, 21 августа. По предварительным данным, средняя высота орбиты МКС после маневра составляет 420,91 км над поверхностью Земли.

В целях более эффективного использования топлива коррекция проводилась двигателями модуля, а не транспортного грузового корабля "Прогресс МС-17", поскольку космический грузовик пристыкован к модулю МИМ-2 "Поиск". Коррекция орбиты станции первоначально планировалась на 19 августа, но была перенесена на резервную дату по просьбе американской стороны.

"Такая просьба поступила в связи с технической неготовностью американского сегмента, о которой в подмосковный Центр управления полетами сообщил Flight Director (сменный руководитель полетом) партнеров", - пояснили в "Роскосмосе". Ранее орбита МКС корректировалась 24 июня.

Съемка художественного фильма в космосе

Запуск корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. На нем на МКС прибудет съемочная группа фильма "Вызов" - режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд, а также командир корабля космонавт Антон Шкаплеров. Они займутся съемками первого художественного фильма в космосе.

В настоящее время экипаж МКС состоит из космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хай, прибывших на станцию 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также прибывших на МКС на корабле Crew Dragon-2 24 апреля астронавтов NASA Меган Макартур и Шейна Кимбро, астронавта Европейского космического агентства (ESA) Томаса Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

Смотрите также:

  • Станция Мир в 1995 году

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    Советский форпост

    Идея создать постоянно действующую орбитальную космическую станцию возникла в СССР еще в 1970-е годы. Таким образом, Советский Союз хотел превзойти США в гонке за господство в космическом пространстве. В 1986 году Москва вывела на орбиту комплекс "Мир" - самую сложную из всех ранее существовавших станций.

  • Стыковка станции Мир с шаттлом Atlantis

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    Международное сотрудничество

    После окончания холодной войны Россия столкнулась с нехваткой ресурсов. На "Мире" началась эра международного сотрудничества. К примеру, несколько полетов к станции совершил американский челнок Atlantis (на фото). Станцию весом почти в 140 тонн посетили и четыре немецких космонавта.

  • Группа астронавтов на станции Мир

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    Многочисленные посетители

    В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.

  • Поврежденные солнечные батареи на станции Мир

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    Неудачи, поломки, неисправности…

    Кроме прочего, "Мир" - рекордсмен по числу поломок. Материалы, из который была сделана станция, быстро износились. То происходила утечка охлаждающего агента, то отключался бортовой компьютер, а однажды транспортный корабль "Прогресс" при стыковке повредил солнечные батареи (на фото). Орбитальная станция - это "не зал ожидания с плюшевыми креслами", отметил тогда астронавт Райнхольд Эвальд.

  • Станция Мир

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    На пути к МКС

    США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.

  • Станция Мир перез затоплением в 1998 году

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    Конец пилотного проекта

    Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина

    Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина


Смотреть видео 03:43

Космодром Байконур глазами астронавта Томаса Райтера, который летал и на станцию "Мир", и на МКС (02.06.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

Самый необычный космодром в Европе - "Европа в фокусе" (01.10.2018)  

Как купить билет в космос стоимостью 200 тысяч долларов (17.07.2018)  

Реклама

Самые читаемые

Театр и протест в Беларуси: что с Купаловским и бывшими его актерами?  

Юлия Слуцкая после помилования: "Мы оговорили только себя, и мы это переживем"  

Зеленский ожидает от визита Меркель гарантий для Украины  