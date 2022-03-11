Немецкие депутаты вступились за политически преследуемых россиян

Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Франк Швабе (Frank Schwabe) выразил надежду на то, что российские дезертиры, журналисты и правозащитники смогут вскоре получить "всеобъемлющую защиту" в Германии. "В настоящее время правительство ФРГ пересматривает свои оценки в отношении России и Беларуси с точки зрения всеобъемлющей защиты от депортации", - сказал Швабе в интервью газете Die Welt в пятницу, 11 марта.

"Я предполагаю, что очень скоро появятся весьма ясные правила", - отметил депутат. Министерство внутренних дел Германии на запрос издания отказалось комментировать подобные планы.

Между тем представительница Левой партии в бундестаге Клара Бюнгер (Clara Bünger) призвала власти подать "сигнал" российской оппозиции. "Правительство ФРГ должно дать четкий сигнал о том, что все люди, которые преследуются по политическим мотивам в России, потому что они отстаивают права человека, получат защиту в Германии", - сказала она. То же самое, по ее словам, должно относиться к людям, "которые отказываются от военной службы, потому что они не хотят участвовать в агрессивной войне, противоречащей международному праву".

Статистика BAMF по запросам россиян на убежище в ФРГ

Однако до сих пор лишь немногие россияне искали защиты в Германии. На запрос Die Welt о количестве прошений об убежище Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) сообщило, что в декабре 2021 года было подано 96 заявлений от граждан РФ, в январе - 102, а в феврале - 132.

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