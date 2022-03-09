В ЕС утвердили новые санкции против России и Беларуси

Совет Евросоюза утвердил новый, уже четвертый, пакет санкций в отношении России и Беларуси за войну против Украины. Окончательное согласие на новые ограничения дали правительства всех стран ЕС в среду, 9 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Евросоюза.

"С помощью этих дополнительных секторальных санкций мы посылаем мощный сигнал: неспровоцированная и неоправданная военная агрессия, развязанная против Украины режимом Путина при помощи Лукашенко, имеет высокую цену. Мы закрываем лазейки в наших существующих санкциях и вводим дополнительные меры в отношении финансового сектора Беларуси", - заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

Решение о санкциях пока не опубликовали в Официальном журнале ЕС. Это ожидается позже в тот же день либо на следующий день.

Финансовые санкции ЕС против режима Лукашенко

Евросоюз отключает три белорусских банка от специализированных услуг по обмену финансовыми сообщениями, прежде всего SWIFT. Речь идет о "Белагропромбанке", "Дабрабыте" и "Банке развития Республики Беларусь", а также их дочерних компаниях. Ранее аналогичные ограничения ЕС ввел в отношении семи российских банков .

Другие санкции в отношении Беларуси повторяют некоторые до этого введенные против России меры. А именно, в ЕС запрещают совершать трансакции, связанные с центробанком Беларуси. С 12 марта нельзя будет предоставлять услуги с ценными бумагами белорусских государственных компаний на фондовых биржах Евросоюза. Европейским банкам запрещают принимать депозиты от граждан и резидентов Беларуси в размере свыше 100 000 евро, а также продавать белорусам ценные бумаги в евро. Еще одно ограничение касается поставок банкнот евро в страну. Впрочем, оно не касается наличных денег для личного пользования.

Новые санкции в отношении экспорта в РФ и российских олигархов

Евросоюз расширил также секторальные санкции против России. Речь идет об ограничении поставок в страну технологий для морской навигации и радиокоммуникаций. Их также нельзя будет устанавливать на все корабли под флагом РФ. Во втором пакете санкции за войну России против Украины экспортные ограничения уже ввели в отношении авиации, технологий для переработки нефти и высокотехнологичных товаров.

Ранее против России ввели многочисленные финансовые ограничения. Теперь, чтобы перекрыть лазейки в них, их распространили на криптовалюты.

В список персональных санкций добавили 160 лиц. 14 из них - олигархи и бизнесмены, а также члены их семей. Еще 146 - члены Совета Федерации, голосовавшие за ратификацию соглашений с так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Конкретные имена станут известны после публикации списка.

Смотрите также:

Война в Украине - 09.03.2022 Сегодня в галерее будет много детей, еще находящихся в опасности или уже покинувших с мамами, братьями, сестрами... районы ведения боевых действий, обстрелов, ракетных ударов по мирным целям в Украине. Однако начнем с этого снимка, сделанного накануне во время эвакуации под Киевом.

Война в Украине - 09.03.2022 Спутниковая фотография разрушенного моста в городе Ирпень, по развалинам которого из этого города под Киевом идет эвакуация людей. Снимки оттуда мы показывали в предыдущие дни.

Война в Украине - 09.03.2022 Президент Владимир Зеленский 8 марта опубликовал очередное видео из Киева. В этот же день глава украинского государства по видеосвязи выступил перед парламентом Великобритании, использовав в обращении цитату из знаменитой речи Уинстона Черчилля: "Мы не сдадимся и не проиграем. Будем защищаться любой ценой".

Война в Украине - 09.03.2022 Части сбитого российского истребителя-бомбардировщика в Харькове. По данным Генштаба Украины, с момента начала боевых действий над территорией страны уже сбито почти 50 самолетов ВВС РФ. В условиях войны проверить эту информацию невозможно.

Война в Украине - 09.03.2022 Добровольцы из Беларуси проходят военный инструктаж и обучение в Киеве.

Война в Украине - 09.03.2022 Женщина с ребенком в бомбоубежище в Мариуполе.

Война в Украине - 09.03.2022 Многие жители Киева продолжают укрываться от обстрелов в городском метро.

Война в Украине - 09.03.2022 Ультразвуковые снимки в родильном отделении одной из больниц Львова.

Война в Украине - 09.03.2022 Еще один снимок из больницы во Львове - города на западной границе Украины, ставшего сейчас одним из главных пунктов на пути следования беженцев из охваченных боевыми действиями регионов страны в Европейский союз.

Война в Украине - 09.03.2022 Дети-беженцы из Мариуполя в селе Безыменное Донецкой области. В Мариуполе после продолжительных обстрелов разрушены жилые кварталы, отключено электричество и водоснабжение.

Война в Украине - 09.03.2022 Железная дорога в Киеве. В темное время суток в городе в целом соблюдают светомаскировку. Во время передвижения по опасным регионам страны ночью в поездах также действует этот режим.

Война в Украине - 09.03.2022 Уже в безопасности. Украинские беженцы, прибывшие в приграничное польское село Медыка.

Война в Украине - 09.03.2022 Центральный вокал в Гамбурге. Точных данных о числе беженцев из Украины в Германии пока нет, но официально уже зарегистрировано более 80 тысяч человек. Ожидается, что в ФРГ может прибыть до 225 тысяч человек. Европа готовится принять несколько миллионов.

Война в Украине - 09.03.2022 Без слов. Пшемысль, Польша.

Война в Украине - 09.03.2022 Хостел во французском городе Кале. Многие прибывающие сюда беженцы из Украины направляются к родственникам, проживающим в Великобритании, но сначала они должны получить визы.

Война в Украине - 09.03.2022 Самолет ВВС Японии готовится к рейсу с гуманитарной помощью для Украины на военной базе в городе Комаки.

Война в Украине - 09.03.2022 Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима встретились в Гааге с представителями украинской общины в этой стране. Накануне в ходе совместной акции теле- и радиостанций здесь на помощь Украине и украинцам было собрано более 105 миллионов евро.

Война в Украине - 09.03.2022 Граффити с изображениями президента Украины Владимира Зеленского и мэра Киева Виталия Кличко в городе Подгорица, Черногория.

Война в Украине - 09.03.2022 Европейские и украинские флаги перед зданием Европейского парламента в Страсбурге. Еще в начале марта ЕС заявил о выделении по меньшей мере 500 миллионов евро из своего бюджета на срочную гуманитарную помощь Украине.

Война в Украине - 09.03.2022 "Нет войне!" - акция в японском городе Хиросима в Мемориальном парке мира. Парк расположен на территории бывшего округа Накадзима, полностью уничтоженного в результате атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году. Автор: Николай Пермяков

