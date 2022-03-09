 В ЕС утвердили новые санкции против России и Беларуси | Новости из Германии о Европе | DW | 09.03.2022

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Европа

В ЕС утвердили новые санкции против России и Беларуси

В ЕС утвердили четвертый пакет санкций в отношении России и Беларуси за войну против Украины. Под ограничения попали новые олигархи, экспорт морского оборудования в РФ. Три банка из РБ отключат от SWIFT.

Российский рубль на фоне обрушившегося биржевого индекса

Совет Евросоюза утвердил новый, уже четвертый, пакет санкций в отношении России и Беларуси за войну против Украины. Окончательное согласие на новые ограничения дали правительства всех стран ЕС в среду, 9 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Евросоюза.

"С помощью этих дополнительных секторальных санкций мы посылаем мощный сигнал: неспровоцированная и неоправданная военная агрессия, развязанная против Украины режимом Путина при помощи Лукашенко, имеет высокую цену. Мы закрываем лазейки в наших существующих санкциях и вводим дополнительные меры в отношении финансового сектора Беларуси", - заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

Решение о санкциях пока не опубликовали в Официальном журнале ЕС. Это ожидается позже в тот же день либо на следующий день.

Финансовые санкции ЕС против режима Лукашенко

Евросоюз отключает три белорусских банка от специализированных услуг по обмену финансовыми сообщениями, прежде всего SWIFT. Речь идет о "Белагропромбанке", "Дабрабыте" и "Банке развития Республики Беларусь", а также их дочерних компаниях. Ранее аналогичные ограничения ЕС ввел в отношении семи российских банков .

Другие санкции в отношении Беларуси повторяют некоторые до этого введенные против России меры. А именно, в ЕС запрещают совершать трансакции, связанные с центробанком Беларуси. С 12 марта нельзя будет предоставлять услуги с ценными бумагами белорусских государственных компаний на фондовых биржах Евросоюза. Европейским банкам запрещают принимать депозиты от граждан и резидентов Беларуси в размере свыше 100 000 евро, а также продавать белорусам ценные бумаги в евро. Еще одно ограничение касается поставок банкнот евро в страну. Впрочем, оно не касается наличных денег для личного пользования.

Новые санкции в отношении экспорта в РФ и российских олигархов

Евросоюз расширил также секторальные санкции против России. Речь идет об ограничении поставок в страну технологий для морской навигации и радиокоммуникаций. Их также нельзя будет устанавливать на все корабли под флагом РФ. Во втором пакете санкции за войну России против Украины экспортные ограничения уже ввели в отношении авиации, технологий для переработки нефти и высокотехнологичных товаров.

Ранее против России ввели многочисленные финансовые ограничения. Теперь, чтобы перекрыть лазейки в них, их распространили на криптовалюты.

В список персональных санкций добавили 160 лиц. 14 из них - олигархи и бизнесмены, а также члены их семей. Еще 146 - члены Совета Федерации, голосовавшие за ратификацию соглашений с так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Конкретные имена станут известны после публикации списка.

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    Автор: Николай Пермяков


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