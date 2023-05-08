Бербок примет в Берлине главу МИД Китая

Анналена Бербок встретится 9 мая в Берлине с Цинь Ганом, сообщил представитель МИД ФРГ. Между тем КНР перенесла визит министра финансов Германии в Пекин.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) примет 9 мая в Берлине министра иностранных дел КНР Цинь Гана. Об этом сообщил в понедельник, 8 мая, представитель МИД Германии Кристофер Бургер (Christofer Burger). По его словам, цель визита - "продолжить двусторонний обмен мнениями" после посещения Бербок КНР.

Как указали во внешнеполитическом ведомстве ФРГ, переговоры, скорее всего, будут касаться и войны РФ в Украине. Китай играет важную роль в этом вопросе, у этой темы - "очень, очень высокий внешнеполитический приоритет", отметил представитель ведомства. По его словам, Германия и Европа с "огромным интересом" следят за "каждым шагом, каждой мерой", которые могут способствовать "окончательному прекращению этой агрессии".

По словам jофициального представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта (Steffen Hebestreit), встреча между главой МИД КНР и канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz) пока не запланирована. Вместе с тем в ведомстве канцлера должна состояться встреча китайской стороны с ответственным руководителем профильного германского департамента, уточнило агентство AFP. Правительства обеих стран "находятся в стадии планирования заседания совета министров до летних каникул", добавил Хебештрайт.

Помимо Германии, Цинь также посетит Францию и Норвегию, указали в МИД Китая. Визит китайского министра в Европу также может быть посвящен обсуждению тайваньского вопроса, уточнило AFP.

Пекин перенес визит министра финансов Германии

Между тем китайское правительство перенесло запланированный визит министра финансов Германии Кристиана Линднера (Christian Lindner) в Пекин. Представительница Минфина ФРГ заявила 8 мая в Берлине, что Китай объяснил произошедшее "причинами, имеющими отношение к составлению расписания". "Встреча обязательно будет проведена позднее", - подчеркнула она, указав, что речь идет не о полной отмене, а лишь о переносе переговоров. Пекин уже предложил альтернативную дату, но Линднер не смог принять ее в столь короткий срок, передало AFP.

В парламентской фракции Линднера неожиданная отсрочка была расценена как неуважение и выпад в адрес не только министра финансов Германии, но и Свободной демократической партии (СвДП).

Депутат бундестага от СвДП Франк Мюллер-Розентритт (Frank Müller-Rosentritt) усмотрел связь между отсрочкой и недавним визитом политика СвДП и министра образования ФРГ Беттины Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger) на Тайвань, который вызвал резкую критику в Пекине. Министр подписала соглашение о науке и технологиях с Тайванем. Поездка стала первым визитом на Тайвань члена правительства Германии за последние 26 лет.

"Если руководство Пекина думает, что может "воспитать" нас подобными действиями, то оно находится на ложном пути", - заявил Мюллер-Розентритт. "Мы будем продолжать стоять рядом с демократическим Тайванем и выступать за свободу во всем мире", - добавил он.

Критика "мирного плана" КНР со стороны Запада

Президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля провел "длительный содержательный телефонный разговор" с председателем КНР Си Цзиньпином. Правительство Си заявило, что направит "специального представителя" в Украину для переговоров о возможном "политическом урегулировании".

Власти Китая в феврале предложили свой "мирный план". Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, урегулированию гуманитарного кризиса в Украине.

Западные страны не устраивает то, что в плане Китая не осуждается российское полномасштабное вооруженное вторжение в Украину, а содержащаяся в документе критика в адрес западных стран скорее отражает позицию России. Пекин также продолжает оказывать поддержку президенту РФ Владимиру Путину.

Правительство Китая ранее уклонилось от прямого ответа на вопрос о том, признает ли КНР Украину в качестве суверенного государства. В вопросах суверенитета Китай ведет себя "объективно и непредвзято", заявила представитель МИД КНР Мао Нин на пресс-конференции в Пекине 24 апреля.

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