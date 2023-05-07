РФ усилила ракетные удары и другие события 438-го дня войны

На 438-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Военные действия

В преддверии ожидаемого контрнаступления ВСУ Россия усилила ракетные удары по Украине. Так, в последние дни российские вооруженные силы все чаще используют ракеты дальнего радиуса действия для обстрела гражданских целей и объектов инфраструктуры в Украине, констатирует Reuters.

Пятью сверхзвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами воздушного базирования Х-22, выпущенными самолетами стратегической авиации Ту-22М3, ВС РФ атаковали Ольшанскую и Константиновскую общины Николаевского района, сообщил глава областной администрации Виталий Ким.

Создатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин утверждает, что в ночь на 7 мая ЧВК "впервые за все это время" получила боевое распоряжение о выдаче боеприпасов. Аудиозапись опубликовал Telegram-канал "Пресс-служба Пригожина". "Нам говорят, что мы можем действовать в Артемовске (Бахмуте. - Ред.), как считаем нужным", - заявил Пригожин, добавив, что курировать взаимодействие наемников с Минобороны РФ будет бывший командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин.

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеоролик, в котором в ультимативной форме потребовал от основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина держать оборону под Бахмутом, пока боевиков ЧВК не сменят бойцы из Чечни.

Слова Евгения Пригожина о получении "впервые за все это время" боевого распоряжения от Минобороны РФ и разрешения действовать в Бахмуте так, как ЧВК "считает нужным", лишают российское военное руководство возможности говорить, что оно не управляет этой структурой, пишет "Агентство. Новости".

Потенциальное развертывание сил "Ахмата" в Бахмуте может в некоторой степени увеличить боевую мощь России, однако слова Кадырова о предполагаемом быстром продвижении чеченского спецназа и занятии города "за считанные часы", являются "типичным кадыровским хвастовством" и игнорируют тактическую ситуацию на месте, отмечают эксперты американского Института изучения войны (ISW). По их данным, в течение 2023 года силы "Ахмата" были развернуты по всей территории Украины, в основном в районе Белогоровки Луганской области и в отдельных районах на юге, но не принимали участия в решающих наступательных операциях.

Российские силы в Донбассе проводят перегруппировку войск, стали использовать более усовершенствованную технику и увеличили интенсивность обстрелов из тяжелого вооружения, заявил командующий Восточной группировкой войск ВСУ Александр Сырский. По его словам, это свидетельствует о том, что российская сторона "не собирается менять свои планы и делает все возможное, чтобы взять Бахмут под контроль и продолжить наступательные действия".

Буданов: У России нет потенциала для наступления

Российские войска продолжают усиливать переброску техники через оккупированный Мариуполь в направлении Запорожской области, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

У России в настоящее время нет никакого потенциала для "осуществления попытки масштабного наступления где-либо в Украине" - ни военного, ни экономического, ни политического. Такую оценку высказал в интервью YahooNews начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Вместе с тем Россия, по его мнению, пытается накопить запас ракет, чтобы сорвать украинское контрнаступление, и до сих пор способна проводить серьезные оборонительные операции. Буданов подчеркнул, что это "проблема, с которой Украине придется столкнуться".

Беспилотники атакуют Россию

Минобороны России утверждает, что минувшей ночью над акваторией Черного моря средства противовоздушной обороны сбили или подавили средствами радиоэлектронной борьбы 22 украинских беспилотника.

В ночь на 7 мая беспилотники атаковали аннексированный РФ Крым и Севастополь, написал "губернатор" Михаила Развожаев в Telegram. По его словам, всего на полуостров было направлено более десяти дронов. Один из них потерял управление и упал в лесополосе, два других были сбиты над морем в районе Херсонеса и Северного мола. Что произошло с остальными, Развожаев не уточнил. При этом он указал, что объекты в городе не пострадали.

ФСБ России утверждает, что совместно с МВД РФ предотвратила нападение начиненных взрывчаткой дронов на военный аэродром "Северное" в Ивановской области.

Глава МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встревожен ситуацией в окрестностях Запорожской АЭС. Общая ситуация в районе крупнейшей в Европе АЭС "становится все более непредсказуемой и потенциально опасной", - говорится в заявлении Гросси. "Мы должны немедленно действовать, чтобы предотвратить угрозу тяжелой ядерной аварии и связанные с ней последствия для населения и окружающей среды", - подчеркнул гендиректор МАГАТЭ.

Гросси особо выделил необходимость защиты объекта. "Я буду и впредь настаивать на приверженности всех сторон достижению этой жизненно важной цели, а МАГАТЭ будет и впредь делать все возможное для обеспечения ядерной безопасности и сохранности на станции", - добавил он.

Минобороны Великобритании: В РФ - самая большая нехватка рабочей силы за десятилетия

В России наблюдается самая большая нехватка рабочей силы за последние десятилетия, констатировали в Минобороны Великобритании. В сообщении ведомства приводятся данные российского Центробанка, который опросил 14 тысяч работодателей и выяснил, что количество свободных работников снизилось до уровня 1998 года. По данным британской разведки, только в 2022 году Россию покинули до 1,3 млн человек. "Мобилизация, исторически высокая эмиграция, стареющее и убывающее население ограничивают предложение рабочей силы", - говорится в отчете.

Суд в Берлине разрешил демонстрировать 9 мая российские флаги у советского мемориала в Тиргартене

Административный суд Берлина разрешил демонстрировать 9 мая российские флаги у советского мемориала в Тиргартене. Об этом сообщила полиция германской столицы, добавив, что утром 7 мая подала апелляцию на это решение в высший административный суд Берлина и Бранденбурга (OVG). Постановление данной инстанции ожидалось до конца дня, отмечала газета Die Berliner Zeitung.

Посол Украины в ФРГ не возложит цветы к советским памятникам

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев и другие дипломаты диппредставительства в этом году сознательно отказываются от возложения венков и цветов к советским мемориалам или местам с советской символикой в немецкой столице. Об этом сообщили в дипмиссии.

В этом году посольство Украины запускает в Берлине новый формат по случаю Дня памяти и примирения 8 мая, а также, чтобы отдать дань всем жертвам Второй мировой войны.

Посол Алексей Макеев возложит цветы к главному мемориалу жертвам войны и тирании в Германии Нойе Вахе (Neue Wache) - вместе с госминистром МИД ФРГ Тобиасом Линднером (Tobias Lindner) и бургомистром Берлина Каем Вегнером (Kai Wegner). Затем дипломат посетит здание Рейхстага, где будет организован совместный подход с депутатами бундестага от демократических фракций к историческим "граффити", сделанным украинскими военными, бойцами Красной Армии, в мае 1945 года.

Глава МИД Турции: Анкара отказалась отправить в Украину российские ЗРК С-400

Анкара отказалась отправить в Украину по предложению США российские ЗРК С-400, стоящие на вооружении страны. Об этом в интервью турецкому телеканалу Habertürk рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, Вашингтон обращался к турецким властям с "различными предложениями".

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