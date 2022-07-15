"Я завел детей не для войны". Как мужчины покидают Украину вопреки запрету

Антон* в Украине занимался бизнесом, у него жена и двое детей. 24 февраля все они срочно встретились с его родителями и вместе выехали на своем микроавтобусе к границе, чтобы спастись от войны. Дорога, которая должна была занять несколько часов, продлилась почти сутки. Пока они ехали, президент Украины Владимир Зеленский своим указом запретил покидать страну мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.

Мама Антона, а также его жена и дети в итоге смогли выехать в Европу. Сам он остался в Украине и стал искать способы присоединиться к жене и детям, потому что уверен в том, что "долг перед семьей - первичен". Первый вариант был - перейти границу пешком там, где она не контролируется. Мужчина приехал в поселок на границе с Румынией, чтобы перейти реку Тису.

"Со мной была пара ребят, но нас сдали местные жители. Нас задержали, мы даже не успели подойти к реке", - рассказывает Антон. Его отправили в военкомат и дали там повестку, но в части, по его словам, не нашлось подходящей для него специальности, так что Антон вернулся домой и стал планировать вторую попытку отъезда.

Выезд через Instagram

Украинские власти после введения запрета на выезд пояснили, каких категорий мужчин он не касается. Например, выезжать можно отцам-одиночкам, тем, у кого трое или больше детей, людям с инвалидностью. Под запрет также не подпадают, в частности, студенты зарубежных вузов, водители, которые перевозят гуманитарную помощь, а также те, кто постоянно живет за рубежом.

Украинские беженцы на польской границе

Мужчины, которые не входят в указанные группы, но хотят покинуть Украину, пытаются обойти запрет, например, так: выехать через аннексированный Крым, стать студентом зарубежного вуза, устроиться водителем-волонтером или перейти границу пешком "по зеленке", как это попытался сделать Антон. "Я ничего не платил, но когда узнавал, как это работает, мне говорили, что обычно гид берет с собой четыре человека, с каждого - по пять тысяч долларов. Он их довозит до реки и просто показывает, где именно ее переходить", - вспоминает он.

В соцсетях распространены предложения для выезда украинских мужчин за границу. Так, у Instagram-аккаунта "Выезд всем" более 14 тысяч подписчиков, в шапке профиля жирным отмечено: "Выезд мужчинам из Украины 18-50 лет". В личных сообщениях администраторы аккаунта просят писать в Telegram, если необходимы подробности. Уже там обещают оформить документы польского или другого европейского вуза за 10 дней с зачислением задним числом еще до начала войны, полная стоимость - 980 евро, предоплата - 200 евро.

"Гуманитарка поехала в Украину, а я остался в Европе"

В Telegram у канала "Легальный переезд за границу" более 53 тысяч подписчиков, в его резервном канале - "Помощь на границе" - более 28 тысяч. Предлагают вариант выезда "белый билет" - то есть через получение за 1500 долларов документов об освобождении от воинской службы по состоянию здоровья. А также выезд под предлогом доставки гуманитарной помощи из-за рубежа: говорят, что отправляют по 10 человек в день за 2000 долларов с каждого. Тот же канал дает ссылку на Telegram, где собраны отзывы выехавших: там более 4700 подписчиков.

Очередь из автомобилей на польско-украинской границе

В нем публикуют сообщения от тех, кто, как утверждается, воспользовался услугой и остался доволен: "Выезжал как волонтер, все получилось быстрее и проще, чем я думал", "Спасибо, что помогли сыну выехать, он уже приехал в Италию", "Доехал до Болгарии, выражаю благодарность". DW написала нескольким десяткам авторов отзывов, из них ответил только один, который сказал, что "не готов рисковать и что-то рассказывать".

Антон выехал примерно тем же способом - через благотворительный фонд своих знакомых. "От фонда подали прошение военному коменданту на выезд, мы выехали, закупили автомобили, они поехали с гуманитаркой в Украину, а я остался в Европе, - делится он. - Если ты уехал, тебя воспринимают как изменника. Многие же говорят: "А я вот не боюсь, даже если на фронт придется идти". Да я тоже не боюсь и давно бы уже там был, если бы не дети. Мы заводили их не для войны и не для того, чтобы моя жена одна с ними выживала непонятно как".

Статистка и петиция

С 24 февраля из Украины выехали более 9 млн человек, сообщает ООН, не разделяя их на категории. DW отправила запрос в Госпогранслужбу Украины о том, сколько именно мужчин за этот период покинули территорию страны, но пока не получила ответа. В то же время МВД Украины 1 марта заявляло, что в страну вернулись около 80 тысяч мужчин призывного возраста, большинство из них - после 24 февраля, "для защиты суверенитета и территориальной целостности".

Лидерами по приему украинских беженцев в Европе стали Польша и Германия. По данным польской погранслужбы, с 24 февраля по 7 июня этого года в страну въехали 3,645 млн граждан Украины, из них 432 тысячи - мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. В Германии с конца февраля по 19 июня зарегистрированы 867 214 беженцев из Украины. В марте МВД ФРГ провело опрос и получило такие данные: 48% прибывших - женщины с детьми, 14% - приехавшие в одиночку женщины, 7% - мужчины с детьми и 3% - приехавшие в одиночку мужчины.

В мае одесский юрист Александр Гумиров обнародовал петицию с призывом отменить запрет на выезд мужчин и во время мобилизации сосредоточиться на призыве добровольцев. Она набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тысяч подписей за несколько дней. Владимир Зеленский на инициативу ответил резко, отметив, что "петиция должна адресоваться родителям тех воинов, которых потеряли вследствие того, что они защитили ценой своей жизни Украину". Его советник Алексей Арестович 9 июля сказал, что границы для временно выезда вскоре будут максимально открыты. Пока этого не произошло, запрет на выезд для мужчин остается в силе.

Обращения за лазейками

Гумиров по-прежнему называет его бессмысленным, недобросовестным и незаконным: "Если человек хочет защищать свою свободную, любимую родину, свой дом и свою семью, то нет необходимости запрещать для него выезд. Если человек не хочет защищать свою родину, то тоже нет необходимости вводить такой запрет, потому что от него нет толку ни внутри, ни за пределами страны". По подсчетам юриста, в армии сейчас нужен только каждый 10-й из оставшихся в стране мужчин. Он говорит, что в Украине сейчас нет вакансий, так что многие мужчины в семьях из кормильцев стали обузой и не могут найти работу, а значит, и платить налоги и помогать стране финансово.

Александр Гумиров

По словам Гумирова, запрет спровоцировал "сумасшедшую волну коррупции". Юрист говорит, что получает по несколько сообщений в день от людей, которые пытаются "найти лазейки для выезда" в обход запрета, но "все они завязаны на взятку". О получении подобных сообщений DW рассказывают и другие юристы.

Адвокат Дмитрий Бузанов из Киева поддерживает идею о создании профессиональной армии и указывает на то, что ограничение права на выезд из Украины, согласно конституции, возможно установить только законом, чего не было сделано. Он считает нынешний запрет незаконным и призывает граждан обжаловать его в судах.

"Ко мне поступает много обращений, но в суд люди идти не хотят", - сетует Бузанов и добавляет, что можно было бы пройти все национальные инстанции и далее обратиться в ЕСПЧ за компенсацией. По его данным, в Украине суды пока рассмотрели не более 10 таких дел. Среди проблем адвокат называет, например, то, что пограничники редко выдают письменные отказы в пропуске через границу, а также "моральное давление общества".

Осуждение со стороны сограждан

"Многие говорят, если ты уехал - значит предатель. Один мой приятель, у которого трое детей и который тоже выехал, написал мне: "Все с тобой понятно". И удалил меня из друзей в Facebook", - продолжает Антон. - Просто потому, что кто-то во власти решил, что трое детей достаточно для выезда, а двое - нет".

Украинские солдаты в районе Лисичанска

Выехавших за границу украинских мужчин зачастую осуждают жены тех, кто сейчас воюет, рассказывает украинская юристка, пожелавшая остаться анонимной. Ее муж пошел добровольцем на фронт, сама она при этом в целом поддерживает идею петиции Александра Гумирова, но указывает, что она сформулирована некорректно: "Посыл петиции - давайте всех отпустим, а добровольцы пусть воюют, это несправедливо. Добровольцы физически заканчиваются, гибнут даже очень опытные люди". Сейчас юристка живет с детьми в Европе и говорит, что ее муж хочет служить, но и детей хочет увидеть.

У военных нет права на выезд за границу и фактически нет права на отпуск. "Его могут дать только по семейным обстоятельствам с разрешения командира, таких случаев очень мало, - констатирует собеседница. - Не всем дано воевать, я знаю и очень крутых военных-женщин и мужчин, которые и курицу придавить не могут". Она призывает отменить запрет на выезд мужчин из Украины и дать военным право на краткосрочный выезд за границу.

Антон сейчас живет с женой и детьми в одной из европейских стран, учит язык и собирается искать работу. Он не исключает, что вернется в Украину после ее победы, но говорит, что не видит смысла ставить жизнь на паузу: "Тяжело быть вне дома. В мирное время я всегда говорил, что Украина - одно из лучших мест для жизни и ведения бизнеса, меня все устраивало, я видел много перспектив. Я такой же патриот, я хотел бы чтобы война поскорее закончилась, я помогаю финансово, отправляю деньги армии, мы вдалеке, но это не значит, что я изменник".

*Имя изменено по просьбе героя

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