В Белгородской области горит склад боеприпасов

В районе села Старая Нелидовка в Белгородском районе Белгородской области горит склад боеприпасов. Об этом в среду, 27 апреля, написал в Telegram губернатор области Вячеслав Гладков.

"Только что связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным... Разрушений жилых построек, домов нет. Пострадавших среди мирного населения нет", - отметил Гладков.

До этого он констатировал, что приблизительно в 03.35 проснулся "от громкого звука, похожего на взрыв". "Пока писал данное сообщение, прозвучало еще три взрыва", - добавил губернатор.

Обстрелы населенных пунктов

Ранее, 26 апреля, Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Головчино в Грайворонском городском округе. В результате повреждены несколько нежилых построек и четыре дома. Пострадавших среди мирного населения нет, указал он.

Кроме того, Гладков сообщил о повреждениях в приграничных c Украиной Журавлёвке и Нехотеевке. "После вчерашнего обстрела Журавлёвки пострадало 14 домовладений, где-то посечены заборы, где-то окна, где-то пробило крышу. Проводим обследования и замеры", - написал Гладков в Telegram.

Жители отказываются эвакуироваться

Губернатор указал, что жители отказываются выезжать из приграничных населенных пунктов. "Поговорил с людьми. Стараемся уговорить каждого выехать из села в более безопасное место. Кто-то согласился, кто-то категорически отказывается. Тех, кто уезжать совсем не хочет, будем продолжать убеждать", - сообщил он.

Утром 1 апреля власти Белгородской области сообщили, что в Белгороде "вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины" на нефтебазе "Роснефти" вспыхнул крупный пожар. В Минобороны России заявили, что удары нанесли украинские вертолеты Ми-24. Первоначально в Киеве отказывались подтвердить или опровергнуть причастность Украины к случившемуся. К концу дня секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что его страна не причастна к обстрелу нефтебазы. Президент Украины Владимир Зеленский отказался напрямую комментировать инцидент: "На нас напали, вот что важно. Это самая большая трагедия. И сегодня слышать о том, что где-то что-то произошло, где-то что-то взорвалось, а в Украине идет война... честно говоря, говорить об этом непрофессионально".

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