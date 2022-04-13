 Депутат бундестага во Львове: Путин понимает лишь язык оружия | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 13.04.2022

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Германия

Депутат бундестага во Львове: Путин понимает лишь язык оружия

Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман после визита во Львов рассказала в интервью DW, как Германия поможет Украине противостоять войскам РФ.

Мари-Агнес Штрак-Циммерман

Мари-Агнес Штрак-Циммерман

Депутаты бундестага посетили Львов во вторник, 12 апреля. В состав немецкой делегации вошли депутаты трех партий, входящих в правящую коалицию, председатель парламентского комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zim­mer­mann), глава комитета по международным делам Михаэль Рот (Michael Roth) и глава комитета по делам ЕС в бундестаге Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter). Об итогах визита и реакции Германии на требования Украины DW расспросила Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

DW: Госпожа Штрак-Циммерман, это первый визит высокопоставленной делегации бундестага в Украину с начала войны. Каковы ваши впечатления от увиденного? С какими мыслями вы возвращаетесь обратно в Германию?

Мари-Агнес Штрак-Циммерман: Мы рады, что смогли сюда приехать, мои двое коллег и я. Нам было необходимо приехать, чтобы поговорить с украинскими коллегами из парламента (немецкая делегация встретилась с депутатами Верховной рады Галиной Янченко, Марьяной Бесухла, Иванной Климпуш-Цинцадзе и Ириной Геращенко. - Ред.), обменяться мнениями, услышать от них, чего Украина ожидает сейчас от Германии. Мы только что побывали в госпитале и смогли поговорить с тяжелоранеными солдатами. С какими мыслями мы едем обратно? Война в Украине жестокая, ее необходимо остановить, и мы, немцы, должны и хотим поддержать Украину, чтобы эта трагедия, это горе поскорее закончилось.

- Украинское правительство сейчас больше всего заботят поставки оружия. Какое оружие из Германии получит Украина и когда?

- Мы, конечно, говорили об этом, но мы не федеральное правительство. Поэтому сейчас я не могу вам точно сказать, когда это произойдет. Но мы, парламентские фракции, можем использовать свое влияние и оказать давление на федеральное правительство, чтобы как можно скорее отправили тяжелое вооружение. Еще необходимо будет уточнить, какое оружие украинская армия может сразу использовать. Важно, чтобы они не получили оружие, обращению с которым им нужно будет очень долго учиться. Мы должны прояснить как можно скорее, потому что оружие должно быть здесь уже сейчас, пока не стало слишком поздно.

- В Украине правительство ФРГ неоднократно подвергалось критике. Говорят, что Германия могла бы помочь больше и быстрее, особенно в том, что касается поставок оружия. Что вы об этом думаете?

- Я понимаю эту критику, но, справедливости ради стоит отметить, я видела и списки того, что уже поставила Германия. Там было много необходимого солдатам снаряжения, включая боеприпасы и так далее. Я не могу сейчас все перечислить, но там было много чего, включая ракеты для уничтожения средств ПВО. Но нам еще многое предстоит сделать, и мы хотим заняться этим.

- Президент Зеленский призывает к более жестким санкциям против России, в частности, к эмбарго ЕС на российский газ. Как вы относитесь к полному отказу от поставок энергоресурсов из России? Разве это не было бы эффективным средством давления на Путина?

- Конечно, это средство давления. Но нам надо делать шаг за шагом. Первое, с помощью чего можно оказать давление, - это отказ от нефти. Это то, что мы можем заменить очень быстро. Уголь также доступен на мировом рынке. Германия - это факт - покупает очень много газа у России. И с этим нужно покончить как можно скорее. Поэтому министр экономики проводит много переговоров, чтобы компенсировать это. Как вы знаете, Германия - промышленная страна, у нас очень высокие потребности в энергии, и, конечно, мы должны не допустить того, чтобы экономика Германии рухнула. Потому что только в том случае, если мы будем сильными, мы можем помочь должным образом. Но мы считаем, что в том, что касается поставок нефти, мы должны действовать как можно скорее.

- Канцлер Австрии Карл Нехаммер после встречи с Владимиром Путиным заявил, что не испытывает оптимизма. Он сказал, что российская армия готовит наступление на востоке Украины. Исход войны России в Украине может быть решен только на поле боя или все еще есть возможности для решения за столом переговоров?

- Я не верю в решение (на переговорах. - Ред.), по крайней мере, не с Владимиром Путиным. Мы видели, что его слова ничего не значат - только его действия. Эта поездка делает честь канцлеру Австрии. Я не возлагала на него больших надежд, но, конечно, любая возможность поговорить - это важно. Да, дипломатия должна работать. Но Путин понимает только язык оружия, вот что плохо. Поэтому Украина должна быть надлежащим образом оснащена, чтобы храбрые солдаты могли дать отпор.

- В середине марта президент Зеленский обвинил Германию в затягивании процесса вступления Украины в ЕС. Есть ли в Германии достаточно политической воли и решимости, чтобы поддержать принятие Украины в Евросоюз - даже если она сейчас не отвечает всем требованиям для этого?

- По вступлению в ЕС Украине был дан сигнал со стороны Европы, что это будет рассматриваться в приоритетном порядке. Но есть правила, и их нужно соблюдать. ЕС состоит из 27 стран, и они все должны дать согласие. Среди прочего, у нас есть проблема с Венгрией в том, что касается демократических процессов. И в ЕС есть страны, которые беспокоятся, что у них возникнут проблемы с другими государствами. Так что да - мы открываем дверь для Украины, но правила должны соблюдаться, хотя и в очень быстром темпе.

- В понедельник украинские войска в Мариуполе сообщили об атаке с применением отравляющего газа. Ранее пресс-секретарь самопровозглашенной "Донецкой народной республики" заявлял о возможности такой атаки на осажденный город. Если подтвердится факт применения Россией химического оружия в Украине, как отреагирует Запад и, в частности, Германия?

- Если это так, если это подтвердится, то это метод, который Россия также использовала в Сирии, в Алеппо. Сначала разбомбить там все, а затем использовать ядовитый газ. Дайте мне время уточнить, действительно ли это произошло. И тогда мы должны будем найти ответ. Это трагично, и, к сожалению, теперь я ожидаю от России чего угодно.

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    Автор: Николай Пермяков


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