Россия столкнулась с нехваткой высокоточных ракет, пишет со ссылкой на источники Financial Times в субботу, 30 апреля. "Их запасы ограничены, они истощаются, и мы видим, что им приходится перемещать ракеты "Калибр" с других стратегических направлений, где они могут храниться", - сказал FT западный чиновник. По его словам, речь идет о крылатых ракетах морского базирования. "Это указывает на то, что их запасы высокоточного оружия сокращаются", - описал ситуацию собеседник газеты.

Большинство российских ударов на нынешнем этапе войны сосредоточено в восточной части Донбасса и городе Мариуполе, описал ситуацию другой собеседник FT. По его словам, большинство приказов об обстрелах носят "глупый, а не высокоточный" характер. "Мы думаем, что это говорит о проблемах, с которыми русские сталкиваются с пополнением [высокоточных боеприпасов]", - сказал американский чиновник FT.

Санкции мешают производству ракет

Проблемы с пополнением запасов высокоточного оружия могут быть связаны как с "качеством промышленной базы", так и с западными санкциями, которые "ограничивают способность наращивать потенциал в то время, когда это необходимо на поле боя", рассказал источник газеты.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на неделе сообщила, что Россия уже выпустила по территории Украины 1300 высокоточных ракет, из них 235 ракет "Калибр". Общая стоимость выпущенных по Украине ракет составляет 7,5 млрд долларов, посдчитал Forbes. С начала войны, по словам Маляр, российские запасы ракет сократились более чем в два раза, а в перспективе для их пополнения потребуются иностранные комплектующие.

"Поскольку применяются санкции, а к части их вооружения они использовали комплектующие из других стран, то сейчас им будет сложно это восстанавливать", - цитирует Маляр агентство УНИАН.

Медленное продвижение России

Представитель Пентагона назвал российское продвижение в Донбассе "медленным и неравномерным". Российские войска сталкиваются с жестким сопротивлением Украины и "пытаются извлечь уроки из прошлых ошибок", описал он ситуацию в разговоре с FT. По данным США, России удалось продвинуться юго-восточнее и юго-западнее города Изюма и в сторону Славянска и Барвинково. Теперь Россия пытается перебросить силы на север из Мариуполя, но и там продвижение идет медленно, добавил американский чиновник.

Российские войска также обстреляли центральную и западную Украину в попытке помешать ВСУ пополнить и укрепить свои войска на юге и востоке, сказал чиновник. По его данным, целью недавних ударов в Киеве были военно-производственные мощности Украины, а попадание по жилым районам "могли быть промахами". Киев подвергся российским ракетным обстрелам 28 апреля, город атаковали во время пребывания там генсека ООН Антониу Гутерриша. От попадания ракеты в жилой дом погиб один человек, 10 пострадали.

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