Франция пообещала увеличить военную помощь Украине

На 66-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже более 12 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 30 апреля (время московское).

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Президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский поговорили по телефону. Париж пообещал увеличить поставки военной и гуманитарной помощи Киеву. Зеленский в ответ поблагодарил Францию за "крупномасштабные военные поставки, которые способствуют украинскому сопротивлению", сообщил Елисейский дворец.

Хроника событий 29 апреля 00.00 - 14.59 >>>

Хроника событий 29 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Война в Украине - 29.04.2022 Мальчишка катит велосипед в селе Семеновка Донецкой области - одной из трех украинских областей, в которых российские войска пытаются вести наступление. В фотохронике войны в Украине от 29 апреля - Киев после обстрела, разрушенный храм XIX века, сгоревший музей в Мариуполе, выставка в Конгрессе США и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Война в Украине - 29.04.2022 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 апреля встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. До переговоров он также посетил разрушенные города Бородянка, Буча и Ирпень. После окончания совместной пресс-конференции Киев был подвергнут обстрелу российскими ракетами. Одна из них упала недалеко от гостиницы, в которой остановился Гутерриш.

Война в Украине - 29.04.2022 В результате атаки 28 апреля две ракеты попали в жилой дом, после чего начался пожар. Украинские СМИ со ссылкой на спасателей сообщают о десяти пострадавших. До этого в последнее время Киев подвергался обстрелу 15 апреля - после потопления российского крейсера "Москва".

Война в Украине - 29.04.2022 Спасательные работы в Киеве вечером, 28 апреля. Утром на следующий день стало известно о гибели продюсера украинского бюро "Радио Свобода" Веры Гирич. Тело журналистки, жившей в этом доме, было обнаружено под завалами.

Война в Украине - 29.04.2022 Жители Киева в подвале во время воздушной тревоги. Генеральный секретарь ООН в интервью BBC сказал, что был шокирован, когда узнал, что две ракеты разорвались в городе, в котором он находился. "Это драматическая война. И нам абсолютно необходимо закончить эту войну. Нам абсолютно необходимо иметь решение для этой войны, но мы знаем, что это не случится завтра", - сказал Антонио Гутерриш.

Война в Украине - 29.04.2022 Любовь, 85-летняя жительница деревни Вязовка в Житомирской области, около старого деревянного храма, получившего повреждения в результате российского обстрела.

Война в Украине - 29.04.2022 Еще один снимок из Вязовки. Украинские военные внутри пострадавшей деревянной церкви - памятника архитектуры XIX века.

Война в Украине - 29.04.2022 Внутри сгоревшего Мариупольского краеведческого музея, основанного в 1920 году. До войны в фондах музея находилось более 53 тысяч предметов - в том числе, из коллекции конца XIX века.

Война в Украине - 29.04.2022 Завод "Азовсталь" в Мариуполе на спутниковом снимке 27 апреля. Российские войска продолжают обстрелы и бомбардировки этой территории, которую обороняют украинские военные, находящиеся здесь в окружении уже много недель. DW каждый день следит за развитием событий и постоянно обновляет информацию в рубриках "Новости" и "Украина".

Война в Украине - 29.04.2022 Спокойный момент на линии фронта. Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты в Донецкой области. По данным военной администрации, после начала полномасштабной войны в этом регионе погибли уже 278 гражданских - без учета жертв среди мирных жителей в Мариуполе и Волновахе.

Война в Украине - 29.04.2022 Украинские спасатели и местные жители убирают обломки после падения частей российской ракеты, сбитой украинской ПВО, на один из районов города Запорожье.

Война в Украине - 29.04.2022 Шкаф с одеждой в разрушенном доме. По данным местных властей, в результате ракетного удара по Запорожью 28 апреля пострадали три человека.

Война в Украине - 29.04.2022 Сестры Кира и Вика собирают одуванчики и плетут венки в городе Лиман Донецкой области, 28 апреля. Несколько дней назад, 25 апреля, в результате российского обстрела здесь погибли двое детей - 13-летний мальчик и 9-летняя девочка. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Война в Украине - 29.04.2022 Специальный самолет ВВС Германии продолжает вывозить из Польши в Германию раненых украинцев для лечения в немецких больницах. 28 апреля летающий госпиталь доставил пациентов в Саксонию - в аэропорт "Лейпциг-Халле".

Война в Украине - 29.04.2022 Сотрудники бундестага забирают урны для голосования из зала заседаний немецкого парламента в Берлине. 28 апреля бундестаг подавляющим большинством поддержал поставки тяжелых вооружений Украине. Постановление принято голосами 586 депутатов, против проголосовали 100 парламентариев, семеро воздержались.

Война в Украине - 29.04.2022 В здании Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси 28 апреля открыла выставку фотографий, сделанных во время войны в Украине. Автор: Николай Пермяков



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