Депутат бундестага: Мы должны предоставить Украине конкретную помощь

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Интервью DW о ситуации в Украине и помощи Германии - c депутатом бундестага от партии "зеленых" Антоном Хофрайтером, побывавшем во Львове в составе парламентской делегации.
На этой неделе, 12 апреля, депутаты бундестага посетили Львов. В составе немецкой делегации были депутаты трех партий, входящих в правящую коалицию, председатель парламентского комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), глава комитета по международным делам Михаэль Рот (Michael Roth) и глава комитета по делам ЕС в бундестаге Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter). Об итогах визита и реакции Германии на требования Украины DW поговорила с Антоном Хофрайтером.
DW: Господин Хофрайтер, что в Украине впечатлило вас больше всего? Что вы вынесли из этой поездки?
Антон Хофрайтер: Самое сильное впечатление произвели беседы с ранеными солдатами. Мы встретились в том числе с солдатом, который воевал в Мариуполе. Он считает, что там был использован отравляющий газ. Это его мнение. И это не верифицировано. Еще очень впечатлило, как украинские депутаты выступали за то, чтобы Германия взяла на себя больше ответственности в вопросе поставок оружия. И чтобы в вопросе эмбарго (на поставки энергоносителей из РФ. - Ред.) Германия больше не стояла на пути Европы.
- Эти три требования [Украины к Германии], в принципе, известны. Первое - поставки оружия, и, прежде всего, быстрые поставки тяжелого вооружения, второе - конкретная дата эмбарго на поставки угля и нефти из России для усиления давления, а также перспектива вступления в ЕС, тут [Украина] надеется на большую поддержку со стороны Германии. Какая из этих трех тем была главной на переговорах?
- Для (украинских) депутатов на первом плане стоял вопрос о поставках оружия, потому что это для них наиболее срочный вопрос. Затем очень важным был вопрос эмбарго на поставки энергоресурсов. Надо сказать, нас очень тепло приняли в Украине. Они понимают, что для Германии и других стран сложно ввести эмбарго на природный газ. Но они попросили нас тогда хотя бы ввести запрет на поставки угля и нефти, что тоже не так просто, но и не столь сложно осуществить. И попросили в ближайшее время его реализовать. А что касается перспективы вступления в ЕС, это просто важно. Нельзя забывать об одном, здесь демократия борется за выживание. На демократическое государство со всеми проблемами, которые в таких государствах бывают, напала диктатура, диктатура Путина. И они борются за демократию и за свободу.
- И в то же время создается впечатление, что эти требования словно отскакивают от канцлера ФРГ. Олаф Шольц (Olaf Scholz) по-прежнему официально не поддерживает поставку тяжелого вооружения в ближайшее время в Украину. Почему канцлер жмет на тормоз, несмотря на растущее давление внутри ФРГ и за рубежом?
- Я могу лишь строить догадки, почему канцлер жмет на тормоз. Я не вижу никаких разумных причин для этого. Но своими действиями канцлер Германии вредит не только Украине, но и имиджу Германии в Европе и во всем мире, причем весьма серьезно. А это чревато ущербом геополитическим, имиджевым, а в долгосрочной перспективе и экономическим. А главное, конечно, это то, что в Украине продолжают гибнуть люди. Ущерб растет. Поэтому я могу только призвать канцлера: прекратите, наконец, жать на тормоз и дайте зеленый свет.
- Что это значит конкретно - дать зеленый свет? Что конкретно должно произойти? Ведь поставки поддерживают даже министры от партии "зеленых", прежде всего, глава МИД Анналена Бербок (Annalena Baerbock), но и министр экономики и защиты климата Роберт Хабек (Robert Habeck). Что конкретно должно произойти в ближайшие дни?
- В ближайшие дни в кабинете должно быть достигнуто согласие на возможность поставок тяжелых вооружений. И ведомство канцлера, сам канцлер должен дать информацию всем своим министерствам и министрам, которые за это отвечают, министру иностранных дел, министру экономики, особенно министру обороны. Я хочу, чтобы проблемы решались и чтобы было сделано то, что мы должны делать.
- Во вторник, 12 апреля, когда вы были в Украине, федеральный президент Штайнмайер не поехал в Киев. Он был готов поехать, но ему дали понять, что его визит нежелателен. Какой ущерб это нанесло германо-украинским отношениям?
- Я считаю ошибкой то, что господин Штайнмайер получил отказ в визите. Но нельзя забывать, что Украина находится в состоянии войны, Украина находится под большим давлением и отмечает, что ей не нужны символические проявления солидарности, а конкретные действия. И в этом направлении - направлении конкретных действий - что-то и должно наконец-то произойти.
- Что вы отвечаете тем людям, которые говорят, что если бундесвер поставит вооружения, с которыми украинцы не могут обращаться, то это им никаким образом не поможет.
- Это верно. Но Украина боится, что война продлится еще много месяцев. И что их воля обороняться не ослабнет, но их ресурсы истощатся. Что техника российского и старого советского производства уничтожается. И поэтому они уже сейчас хотят и очень просят поставок современного оружия. Потому что их солдаты, которые не находятся на фронте, могут уже сейчас ознакомиться с этим вооружением. Чтобы через несколько недель или месяцев… конечно, хочется надеяться, что такой необходимости не будет. Но они хотят рассчитывать на то, что они тогда будут в состоянии использовать это оружие.
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