Минобороны США не считает, что РФ получает военную помощь от третьих стран

На 69-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже более 12 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 3 мая (время московское).

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в видеообращении к украинскому парламенту объявил о новом пакете военной помощи Украине на 300 млн фунтов стерлингов (356,6 млн евро). Среди прочего, Лондон передаст Киеву радары для обнаружения артиллерии, тяжелые беспилотные летательные аппараты для снабжения войск и тысячи приборов ночного видения, а также ракеты Brimstone.

Кроме того, глава британского правительства обвинил Россию в совершении военных преступлений и пообещал сделать все возможное, чтобы привлечь ее к ответственности. Украинцы "развеяли миф о непобедимости Путина и вписали одну из самых славных страниц в военную историю и в жизнь своей страны", указал Джонсон.

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к немедленному прекращению огня в Украине. Глава индийского правительства на пресс-конференции в Копенгагене указал на необходимость дипломатического решения ситуации и переговоров Москвы и Киева о мире.

Минобороны РФ: Возобновлены удары по "Азовстали"

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Территория завода "Азовсталь" в Мариуполе

Силы России и самопровозглашенной "ДНР" возобновили удары по заводу "Азовсталь" в Мариуполе, сообщило Минобороны РФ. Ведомство объяснило этот шаг тем, что украинские военные якобы "воспользовались режимом тишины" на территории предприятия и "вышли на огневые позиции".

В свою очередь заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар заявил "Украинской правде", что российская сторона в течение ночи сбрасывала авиабомбы на завод.

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Власти Германии намерены поставить Украине семь самоходных артиллерийских установок PzH 2000, пишет Die Welt. По данным издания, решение ведомства федерального канцлера и министерства обороны было принято вопреки совету руководящих служащих Вооруженных сил ФРГ. В бундесвере ранее указали, что лишь 40 из стоящих на вооружении 119 САУ PzH 2000 находятся в боеготовности и необходимы для нужд самой Германии.

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Яхта Amadea в порту города Лаутока

Суд на острове Фиджи в южной части Тихого океана распорядился арестовать яхту Amadea, которая, как считается, принадлежит российскому олигарху Сулейману Керимову. Решение по судну последовало после запроса США в апреле, заявила прокуратура островной республики. Полиция Фиджи ведет расследование. Яхта была задержана в гавани города Лаутока в апреле. Сайт superyachtfan.com оценивает ее стоимость в 325 миллионов долларов. Сулейман Керимов находится в санкционных списках Соединенных Штатов и Европейского Союза.

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США не видят признаков получения Россией помощи от других государств для наращивания своих военных мощностей, сообщил пресс-секретарь Минобороны Соединенных Штатов Джон Кирби на брифинге. Россия перед вторжением в Украину стянула к границе свыше 120 батальонных тактических групп, существенное количество военной авиации и другой техники, отметил он. Несмотря на потери РФ в Украине, российская сторона сохраняет немалый запас военной силы, которую она сосредотачивает на меньшем участке украинской территории, указал представитель Пентагона.

Хроника событий 3 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 2 мая 14.00 - 23.59 >>>

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