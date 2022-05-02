США: Россия может вскоре аннексировать "ДНР" и "ЛНР"

На 69-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже более 12 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 3 мая (время московское).

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Цель западной помощи Украине заключается в том, чтобы страна смогла устоять против российской агрессии, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) вечером в понедельник, выступая на телеканале ZDF. "Наша цель - добиться того, чтобы Украина смогла защитить свой суверенитет, свободу и желание жить в демократическом государстве", - сказал глава правительства Германии. По его словам, Россия не должна победить, а Украина не должна проиграть. "Попытка России изменить границы в Европе силой не должна быть удачной, в этом наша цель. И достичь ее тяжело, как мы ежедневно видим по ужасающим кадрам из Украины", - сказал Шольц.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) вечером в понедельник по телефону побеседовала со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Речь шла о поддержке Украины в войне с Россией, сообщил германский МИД в Twitter. Германия продолжает тесную координацию действий с Украиной, поддерживает ее в отражении российской агрессии «оружием и материальными средствами» и наращивает помощь, говорится в сообщении.

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По оценкам США, Россия намерена в скором будущем аннексировать "ДНР" и "ЛНР". Предположительно в середине мая Россия собирается провести "референдумы" в обоих регионах, заявил посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер. Подобные действия планируется организовать также и в оккупированной Россией Херсонской области, где Москва уже пытается ввести в обращение рубль. Такие фальсифицированные "референдумы" не будут признаны законными, Так же как и не был признан "референдум", проведенный в 2014 году российскими властями в аннексированном Крыму, подчеркнул Карпентер.

Хроника событий 2 мая 15.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 2 мая 00.00 - 14.59 >>>

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