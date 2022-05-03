Немецким компаниям сложно заменить импорт из РФ, Украины и Беларуси

Немецкие компании испытывают сложности с замещением импорта из России, Украины и Беларуси. Об этом свидетельствуют результаты опроса Мюнхенского института экономических исследований ifo, опубликованные во вторник, 3 мая. Лишь 13,8 процента промышленных фирм ФРГ, у которых возникли проблемы с поставками из данных стран, смогли в короткие сроки полностью заменить их из других источников, сообщил ifo.

Еще 43,4 процента участвовавших в опросе промышленных компаний смогли частично переориентироваться на поставки из других стран, а 16,3 процента респондентов заявили, что считают замену импорта из РФ, Беларуси и Украины экономически нецелесообразной. Еще 13,8 процента фирм сообщили, что такое замещение невозможно.

В сфере оптовой торговли лишь 7,4 процента компаний назвали возможным быстрый поиск новых поставщиков и полную переориентацию с импорта из РФ, Украины и Беларуси. Еще 42,0 процента респондентов считают возможной частичную замену данных поставок. Для 16,0 процента компаний оптовой торговли подобная переориентация экономически не целесообразна, а для 17,3 процента - невозможна.

Эксперт: сложившуюся годами логистику сложно перестроить в короткие сроки

"Многие компании ломают голову над переориентацией на другие источники поставок", - заявил эксперт ifo Клаус Вольрабе (Klaus Wohlrabe). По его словам, сложившиеся годами логистические цепочки и производственные процессы зачастую невозможно преобразовать в короткие сроки.

Кроме того, по словам Вольрабе, нередко существует неопределенность в отношении того, насколько пострадают компании от санкций, введенных против России за ее военную агрессию в отношении Украины.

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