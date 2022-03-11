Вторжение РФ в Украину ударило по продаже русских продуктов в ФРГ

В отделе русских продуктов супермаркета Edeka в Миндене, что в Северном Рейне - Вестфалии, одни пустые полки. На листке бумаги с сине-желтой картой Украины пояснение: "В связи с войной в Украине российские товары больше не заказываются". Из солидарности с Украиной многие супермаркеты прекратили продажу российских продуктов. Но в некоторых магазинах под "русскими" просто подразумевают все блюда и продукты восточноевропейской кухни, даже если они и не из РФ.

От этого несет потери и бренд "Довгань". Компания из Гамбурга вот уже почти 25 лет поставляет восточноевропейские продукты питания в немецкие торговые сети. По словам управляющего директора Андрея Ковалева, в большинстве своем продукция под этой торговой маркой выпускается в Европе, и только менее десяти процентов существовавшего до сих пор ассортимента поставлялось из России. Сразу после вторжения РФ в Украину руководство "Довганя" решило отказаться от этих товаров, чтобы выразить свою позицию.

Отказ от товаров российского происхождения

Помимо этого "Довгань" и на своем сайте, и в аккаунтах в соцсетях позиционирует себя как противника войны. Однако для некоторых партнеров и одного кириллического алфавита достаточно, чтобы перестать заказывать товар компании. "Некоторые из них обосновывают это тем, что упаковка наших продуктов была "слишком красной". Началась не поддающаяся рациональному объяснению охота против наших товаров", - сетует Ковалев.

Ни у нас, ни у "Довганя" нет никаких проблем с доставкой, заверяют в Edeka

Он признается, что с пониманием относится к отказу от товаров российского происхождения, и даже сам их бойкотировал. Чтобы оставаться на немецком рынке продуктов питания, Ковалев позаботился о прозрачности бизнеса и проинформировал своих деловых партнеров о происхождении всего ассортимента "Довганя".

Благодаря разъяснениям большинство торговых партнеров компании фактически убрали с прилавков только товары, произведенные в России. Или не перезаказали их. Тем не менее запланированные на следующие шесть месяцев специальные акции были приостановлены всеми партнерами. Только в марте Ковалев ожидает для фирмы убытков в размере десяти миллионов евро.

Большинство торговых сетей, с которыми связалась DW, не ответили на вопросы о бренде "Довгань" в своих филиалах. В Edeka пояснили, что не могут согласиться с заявлениями о дефиците или прекращении доставки товаров от компании "Довгань". "Ни у нас, ни у "Довганя" нет никаких проблем с доставкой", - заверили в Edeka. И не исключили того, что владельцы магазинов, самостоятельно определяющие размещение товаров на прилавках, сами решили убрать с них продукцию "Довганя".

Бойкот продуктов ударяет по невиновным

Тем не менее около пяти процентов партнеров компании сейчас отказываются от всех поставок от нее. Ковалева это пока не беспокоит, однако таким образом наказывают не тех людей, с сожалением констатирует он: "Смотрите, наши семечки производятся в Румынии и Молдове. Если я больше не могу продавать их здесь, в Германии, то больше не могу платить людям там. А Румыния - это страна, которая сейчас принимает много беженцев из Украины. Это абсурд!".

Борщ - национальное блюдо как в России, так и в Украине

Для успешного бизнеса "Довганя" в ФРГ есть реальная предпосылка: тут проживает 3,5 млн человек, являющихся выходцами с постсоветского пространства. Около 2,2 млн из них говорят по-русски. Культура питания многих славянских стран тесно переплетена. Борщ, сгущенка или творог с детства знакомы как россиянам, так и украинцам, и покупаются ими и в Германии. Это наша культура питания, вы не можете заменить ее, потому что мы не будем (так часто. - Ред.) есть чечевичный суп или тортеллини, указывает Андрей Ковалев.

Беженцы из Украины, которые сейчас прибывают и в Германию, тоже будут искать здесь те продукты, к которым привыкли дома. "Мы знаем, что едят эти люди и можем им это предоставить. Не моя вина, что 70 процентов наших покупателей говорят по-русски. Мы не можем избавиться от кириллицы", - подчеркивает Ковалев.

Ресторанный бизнес, специализирующийся на русской кухне, также частично страдает от последствий объявленного в частном порядке бойкота. Берлинское кафе "Дача" сообщило о многочисленных отменах заказов после вторжения России в Украину. Насколько велика возникшая проблема, пока точно определить невозможно.

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