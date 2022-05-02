Премьер Италии раскритиковал телеканал за скандальное интервью с Лавровым

Премьер-министр Италии Марио Драги раскритиковал телепрограмму канала Rete4, в которой 1 мая в течение 40 минут выступал глава МИД России Сергей Лавров. Программа была заявлена как интервью, однако на самом деле это был сеанс политической агитации, заявил Драги вечером в понедельник, 2 мая, отвечая на вопрос об этом. По его словам, в отличие от России в Италии существует свобода прессы и слова. "Однако стоит задаться вопросом, приемлемо ли приглашать кого-либо на интервью и при этом не реагировать на его высказывания? Это не было (журналистским. – Ред.) достижением. От этого возникают очень странные ощущения", - сказал Драги.

Ранее с резкой критикой этой программы выступили другие итальянские политики. Глава итальянских социал-демократов и бывший премьер-министр страны Энрико Летта назвал ее "пропастью". В то же время медиаконцерн Mediaset, которому принадлежит Rete4, выступил в защиту программы и решения пригласить Лаврова. "Он является вторым номером в РФ. Интервью с главой российского МИД является документом современной истории", - сказал гендиректор Мауро Криппа.

Российская военная пропаганда на итальянском телевидении

Выступая на итальянском телевидении, Лавров повторил основные тезисы российской военной пропаганды о войне против Украины. Одно из его высказываний вызвало международный скандал. Главе российской дипломатии предложили объяснить, как связаны обвинения РФ в нацизме в адрес Украины с тем, что украинский президент Владимир Зеленский является евреем. Лавров заявил в ответ: "Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят".

С осуждением высказываний Лаврова выступил Израиль. Глава израильского внешнеполитического ведомства Яир Лапид заявил, что высказывания его российского коллеги "не только непростительны и возмутительны - они также являются ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время Холокоста". По словам Лапида, обвинения самих евреев в антисемитизме - это "самый низменный уровень расизма".

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