Депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Томас Хайльман (Thomas Heilmann) обратился в прокуратуру Берлина в связи с опубликованной на сайте РИА "Новости" статьей Тимофея Сергейцева о денацификации Украины. В гостевом комментарии "призывается к насилию и произволу против людей из-за их национального происхождения", указывается в иске, о котором в пятницу, 8 апреля, сообщает dpa. Копия документа имеется в распоряжении агентства.

Депутату известно, что виновных в подобных преступлениях трудно привлечь к ответственности в Германии. Вместе с тем в данном случае речь может идти о нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, отметил истец.

В статье под заголовком "Что Россия должна сделать с Украиной" российского политтехнолога и писателя Сергейцева, опубликованной 3 апреля, ставится под вопрос право на существование Украины и ее народа. Автор призывает к перевоспитанию поколений украинцев под российским контролем и деукраинизации. Эта публикация вызвала широкий резонанс и активно обсуждалась в социальных сетях.

Президент РФ Владимир Путин, развязавший 24 февраля полномасштабную войну против Украины, объяснил свое решение необходимостью борьбы с нацистами в руководстве соседней страны.

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