200-килограммовый кабан по кличке (пока еще) Putin - обитатель парка диких зверей в Мельмайзеле около немецкого Байройта. После развязывания войны в Украине президентом РФ Путиным кабана решили переименовать и сейчас проводят голосование - до воскресенья. Имена политиков решили не рассматривать. В финал из 2700 предложений вышли Igor, Frederick, Mir, Eberhofer и Gustl.