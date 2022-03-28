 Война в Украине - 07.04.2022 | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 07.04.2022

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Украина

Война в Украине - 07.04.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.

  • Вильнюс, 6 апреля

    Олимпийская чемпионка по плаванью из Литвы Рута Мейлутите в окрашенном в кровавый цвет пруду перед посольством РФ в Вильнюсе. Также в фотохронике войны в Украине от 7 апреля - акции протеста в Берлине и Тбилиси; шокирующие свидетельства, продолжающие поступать из Бучи; обгоревшие распятия в Чернигове, новое имя для Путина. ВНИМАНИЕ! Некоторые снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Тбилиси, 6 апреля

    Акция памяти жертв резни в Буче перед зданием парламента Грузии в Тбилиси. Участники этой и других таких акций ложились на землю со связанными за спиной руками.

  • Буча, 6 апреля

    Из Бучи продолжают поступать фотографии - свидетельства зверских расправ и убийств. Проводятся следственные действия, опросы очевидцев, анализ разных других данных, которые должны помочь установить личности убийц и других непосредственно ответственных за эти преступления.

  • Буча, 6 апреля

    Бумажник на теле убитого мужчины во время проведения идентификации жертв массовых убийств в Буче.

  • Буча, 6 апреля

    Сотрудники правоохранительных органов Украины около тел убитых жителей Бучи. По состоянию на 6 апреля, число найденных гражданских жертв здесь уже составило 320 человек.

  • Буча, 6 апреля

    "С телами сейчас работают специалисты, но число обнаруженных тел растет с каждым днем. Потому что их обнаруживают в частных усадьбах, парках, скверах, где имелась возможность, когда не было обстрелов, прикапывать тела," - рассказал в беседе c DW мэр города Анатолий Федорук.

  • Берлин, 6 апреля

    "Братские могилы - Европа платит". Плакат на акции в правительственном квартале Берлина около Рейхстага. Немедленно прекратить покупку газа и нефти из России - одно из главных требований демонстрантов. По данным организаторов, в акции шестого апреля участвовало около 5 тысяч человек.

  • Озеро Комо, 6 апреля

    На озере Комо в итальянской коммуне Пьянелло-дель-Ларио активисты окрасили в кровавый цвет бассейн виллы, принадлежащей российскому телеведущему Владимиру Соловьеву. Эта и другая недвижимость данного лица арестованы в рамках европейских санкций.

  • Андреевка, 6 апреля

    99-летняя жительница села Андреевка в Киевской области Мотря Алексиенко вместе со своей невесткой дома после освобождения этого населенного пункта. Андреевка находилась под оккупацией фактически с самого начала войны в Украине.

  • Андреевка, 6 апреля

    Еще один кадр из Андреевки. Кошка посреди боеприпасов, брошенных российской армией во время отступления.

  • Чернигов, 6 апреля

    Части сбитого российского Су-34 в Чернигове, 6 апреля. Город сейчас освобожден, но, как сообщили местные власти, возвращаться сюда на данный момент можно только тем, кто задействован в восстановлении критической инфраструктуры.

  • Баштанка, 6 апреля

    Разрушенный частный дом в городе Баштанка Николаевской области Украины. Город подвергся обстрелу в середине марта. Затем около недели находился во временной оккупации.

  • Чернигов, 6 апреля

    Обгоревшие распятия и сгоревшие иконы в Чернигове, 6 апреля. Храм святителя Феодосия на кладбище "Яцево" загорелся после обстрела города в середине марта. По данным ЮНЕСКО на начало апреля, за время войны в Украине уже повреждено около тридцати религиозных учреждений.

  • Бородянка, 6 апреля

    Один из разрушенных жилых домов в городе Бородянка Киевской области, где сейчас после освобождения проводятся первичные поисково-спасательные работы.

  • Бородянка, 6 апреля

    В Бородянке украинские военные специалисты сейчас осматривают квартиры и другие помещения - ищут погибших и мины-ловушки, оставленные российскими войсками.

  • Бородянка, 6 апреля

    Еще один снимок из Бородянки. Где-то в разрушенном городе нашли этого котенка. Разбирать завалы сюда сейчас едут спасатели со всей Украины. По состоянию на 6 апреля, здесь числятся пропавшими без вести двести человек.

  • Ирпень, 6 апреля

    Буча, Бородянка… Ирпень. Еще один небольшой украинский город, название которого теперь знают во всем мире.

  • Ирпень, 6 апреля

    Супруги Ольга Казанцева и Александр Городинец. Первая реакция жителей Ирпеня, попавших в свой город под Киевом после месяца эвакуации.

  • Краматорск, 6 апреля

    Поезд с эвакуируемыми из Краматорска. В середине этой недели власти Украины призвали эвакуироваться жителей Луганской и Донецкой областей, пока еще есть возможность. Здесь ожидается масштабное наступление российских войск.

  • Мельмайзель, 6 апреляй

    200-килограммовый кабан по кличке (пока еще) Putin - обитатель парка диких зверей в Мельмайзеле около немецкого Байройта. После развязывания войны в Украине президентом РФ Путиным кабана решили переименовать и сейчас проводят голосование - до воскресенья. Имена политиков решили не рассматривать. В финал из 2700 предложений вышли Igor, Frederick, Mir, Eberhofer и Gustl.


  • Вильнюс, 6 апреля

    Олимпийская чемпионка по плаванью из Литвы Рута Мейлутите в окрашенном в кровавый цвет пруду перед посольством РФ в Вильнюсе. Также в фотохронике войны в Украине от 7 апреля - акции протеста в Берлине и Тбилиси; шокирующие свидетельства, продолжающие поступать из Бучи; обгоревшие распятия в Чернигове, новое имя для Путина. ВНИМАНИЕ! Некоторые снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Тбилиси, 6 апреля

    Акция памяти жертв резни в Буче перед зданием парламента Грузии в Тбилиси. Участники этой и других таких акций ложились на землю со связанными за спиной руками.

  • Буча, 6 апреля

    Из Бучи продолжают поступать фотографии - свидетельства зверских расправ и убийств. Проводятся следственные действия, опросы очевидцев, анализ разных других данных, которые должны помочь установить личности убийц и других непосредственно ответственных за эти преступления.

  • Буча, 6 апреля

    Бумажник на теле убитого мужчины во время проведения идентификации жертв массовых убийств в Буче.

  • Буча, 6 апреля

    Сотрудники правоохранительных органов Украины около тел убитых жителей Бучи. По состоянию на 6 апреля, число найденных гражданских жертв здесь уже составило 320 человек.

  • Буча, 6 апреля

    "С телами сейчас работают специалисты, но число обнаруженных тел растет с каждым днем. Потому что их обнаруживают в частных усадьбах, парках, скверах, где имелась возможность, когда не было обстрелов, прикапывать тела," - рассказал в беседе c DW мэр города Анатолий Федорук.

  • Берлин, 6 апреля

    "Братские могилы - Европа платит". Плакат на акции в правительственном квартале Берлина около Рейхстага. Немедленно прекратить покупку газа и нефти из России - одно из главных требований демонстрантов. По данным организаторов, в акции шестого апреля участвовало около 5 тысяч человек.

  • Озеро Комо, 6 апреля

    На озере Комо в итальянской коммуне Пьянелло-дель-Ларио активисты окрасили в кровавый цвет бассейн виллы, принадлежащей российскому телеведущему Владимиру Соловьеву. Эта и другая недвижимость данного лица арестованы в рамках европейских санкций.

  • Андреевка, 6 апреля

    99-летняя жительница села Андреевка в Киевской области Мотря Алексиенко вместе со своей невесткой дома после освобождения этого населенного пункта. Андреевка находилась под оккупацией фактически с самого начала войны в Украине.

  • Андреевка, 6 апреля

    Еще один кадр из Андреевки. Кошка посреди боеприпасов, брошенных российской армией во время отступления.

  • Чернигов, 6 апреля

    Части сбитого российского Су-34 в Чернигове, 6 апреля. Город сейчас освобожден, но, как сообщили местные власти, возвращаться сюда на данный момент можно только тем, кто задействован в восстановлении критической инфраструктуры.

  • Баштанка, 6 апреля

    Разрушенный частный дом в городе Баштанка Николаевской области Украины. Город подвергся обстрелу в середине марта. Затем около недели находился во временной оккупации.

  • Чернигов, 6 апреля

    Обгоревшие распятия и сгоревшие иконы в Чернигове, 6 апреля. Храм святителя Феодосия на кладбище "Яцево" загорелся после обстрела города в середине марта. По данным ЮНЕСКО на начало апреля, за время войны в Украине уже повреждено около тридцати религиозных учреждений.

  • Бородянка, 6 апреля

    Один из разрушенных жилых домов в городе Бородянка Киевской области, где сейчас после освобождения проводятся первичные поисково-спасательные работы.

  • Бородянка, 6 апреля

    В Бородянке украинские военные специалисты сейчас осматривают квартиры и другие помещения - ищут погибших и мины-ловушки, оставленные российскими войсками.

  • Бородянка, 6 апреля

    Еще один снимок из Бородянки. Где-то в разрушенном городе нашли этого котенка. Разбирать завалы сюда сейчас едут спасатели со всей Украины. По состоянию на 6 апреля, здесь числятся пропавшими без вести двести человек.

  • Ирпень, 6 апреля

    Буча, Бородянка… Ирпень. Еще один небольшой украинский город, название которого теперь знают во всем мире.

  • Ирпень, 6 апреля

    Супруги Ольга Казанцева и Александр Городинец. Первая реакция жителей Ирпеня, попавших в свой город под Киевом после месяца эвакуации.

  • Краматорск, 6 апреля

    Поезд с эвакуируемыми из Краматорска. В середине этой недели власти Украины призвали эвакуироваться жителей Луганской и Донецкой областей, пока еще есть возможность. Здесь ожидается масштабное наступление российских войск.

  • Мельмайзель, 6 апреляй

    200-килограммовый кабан по кличке (пока еще) Putin - обитатель парка диких зверей в Мельмайзеле около немецкого Байройта. После развязывания войны в Украине президентом РФ Путиным кабана решили переименовать и сейчас проводят голосование - до воскресенья. Имена политиков решили не рассматривать. В финал из 2700 предложений вышли Igor, Frederick, Mir, Eberhofer и Gustl.


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