Посол Украины призвал не принимать суда с грузами из РФ в немецких портах

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал не разгружать в немецких портах суда с грузами из России. "Я призываю федеральное правительство, власти федеральных земель и немецкие порты бойкотировать российские корабли или суда с грузами из России, прежде всего, танкеры", - заявил Мельник еженедельнику Der Spiegel в понедельник, 2 мая.

Так, 30 апреля работники порта в Амстердаме отказались разгружать танкер Sunny Liger c грузом мазута из-за войны России против Украины. До этого танкер не приняли в портах Швеции. В настоящее время он стоит на якоре у побережья Нидерландов.

Мельник заявил Der Spiegel, что подобная судьба должна постичь и танкер Advantage Point под флагом Маршаловых островов, пришедший в порт Ростока. Согласно сведениям из интернета, судно прибыло из российского Приморска с грузом нефтепродуктов. Его разгрузка запланирована на вторник, сообщил посол.

Порт в Ростоке играет важную роль в снабжении нефтепродуктами НПЗ в Восточной Германии: в Шведте и Лойне. Источник в администрации ростокского порта сообщил, что действующие законы не дают возможности отказать судну в разгрузке.

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