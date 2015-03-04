 Глава Минфина ФРГ выступил за международный ″план Маршалла″ для восстановления Украины | Новости из Германии о Германии | DW | 22.03.2022

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Германия

Глава Минфина ФРГ выступил за международный "план Маршалла" для восстановления Украины

Солидарность Берлина с европейскими странами носит долгосрочный характер, поэтому для восстановления Украины после войны необходимо разработать международный "план Маршалла", заявил министр финансов ФРГ Линднер.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер

Министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) предложил создать международную программу восстановления Украины по окончании российского вторжения. Поскольку солидарность Берлина с европейскими соседями носит долгосрочный характер, необходимо создать международный "план Маршалла" для Украины, заявил Линднер в бундестаге во время дебатов по федеральному бюджету во вторник, 22 марта.

Берлин уже оказал всестороннюю помощь Киеву и продолжит поддерживать борьбу украинцев за свободу, подчеркнул председатель Свободной демократической партии (СвДП). По его словам, когда в Украине будет достигнут мир, Германия поможет ей с восстановлением и "поддержит на пути к партнерству с ЕС". "Планом Маршалла" называлась американская программа восстановления Европы после Второй мировой войны.

На фоне войны в Украине Кристиан Линднер предлагает ввести так называемый мораторий на обременения для немецкой экономики. Необходимо избегать всего, "что может еще больше обременить людей и предприятия в этой ситуации", заявил министр.

Дополнительный бюджет ФРГ включит только расходы, связанные с войной 

Федеральный бюджет на 2022 год, который Кристиан Линднер представил бундестагу, предусматривает расходы в размере 457,6 млрд евро и новую задолженность в объеме 99,7 млрд евро. Помимо этого министр экономики ФРГ вскоре представит дополнительный бюджет, в который будут включены лишь расходы, непосредственно связанные с войной в Украине, он может включать долги еще на миллиарды евро.

Заявив об опасности отсутствия экономического роста в сочетании с высокой инфляцией, Линднер пообещал, что правительство ФРГ сделает все возможное, чтобы предотвратить такой сценарий. Направленные на это меры, по его словам, должны включать, например, повышение производительности труда, ускорение процесса планирования и согласований, уменьшение нагрузки, а также современную, открытую иммиграционную политику.

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