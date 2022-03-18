Фотохроника войны в Украине - 21 марта

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Школьники-беженцы учат чешский, разрушения в Киеве и Харькове, папа римский пришел в детскую больницу, акция перед Бранденбургскими воротами.
Столица Германии переживает небывалый наплыв беженцев из Украины - и справляется с ним лишь благодаря столь же небывалой волне солидарности со стороны горожан. Репортаж DW.
В Польше украинцы получают разрешение на работу, а также доступ к системе соцобеспечения и здравоохранения. Однако перспективы украинских мигрантов в стране неопределенны.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями понедельника, 21 марта.
Зеленский призвал немцев "не поддерживать российскую военную машину". "Без торговли с вами, без ваших предприятий и банков у России больше не будет денег на эту войну", - подчеркнул он.
Ни о какой сдаче Мариуполя российским войскам не может быть и речи, подчеркнула вице-премьер Украины Ирина Верещук.
Полиция Бонна предупредила о распространяющемся в Сети фейке об украинских беженцах. Его цель - разжигание ненависти. Начато расследование происхождения видео.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями воскресенья, 20 марта.