Отвод российских войск и другие события 260-го дня войны

Минобороны России сообщило о начале отвода войск в Херсоне на левый берег Днепра. Великобритания и Испания объявили о новой военной помощи Украине.

На 260-й день полномасштабного военного вторжения РФ в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

В четверг, 10 ноября, основные события на линии фронта разворачивались вокруг Херсона.

ВСУ ведут наступление под Херсоном

Минобороны России объявило о начале отвода российских войск в Херсоне на левый берег Днепра. "Осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр, в строгом соответствии с утвержденным планом", - заявил представитель ведомства Игорь Конашенков.

Российские войска начали рыть окопы на севереаннексированного Крыма и в Херсонской области, сообщают украинские СМИ, ссылаясь на спутниковые снимки, опубликованные, в частности, специалистом по разведке в открытых источниках (OSINT) Бенджамином Питтетом в Twitter.

Вооруженные силы Украины за сутки освободили 12 населенных пунктов на юге страны, вернув под контроль до 264 кв. км территории, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В вечерней сводке Генштаба ВСУ говорится, что украинские войска продвинулись семь километров на направлении Петропавловка-Новорайск к северу от Херсона.

В Telegram-каналах появились сообщения о взятии ВСУ города Снигиревки, расположенной в Николаевской области, в 50 км к северу от Херсона. Военные пока не подтверждали эту информацию. Контроль над Снигиревкой открывает для ВСУ возможность дальнейшего продвижения в сторону Херсона. Вместе с тем глава Николаевской области Виталий Ким призвал уехавших жителей Снигиревки и других освобожденных населенных пунктов пока не возвращаться туда.

Чтобы полностью освободить Херсон, украинским военным потребуется от пяти дней до трех недель, считает советник офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, сроки зависят от многих факторов, в том числе от "замыслов российского командования". Единственное, что, по его мнению, можно сказать точно: Херсон будет освобожден в ближайшее время.

Западные аналитики - о ситуации вокруг Херсона

Если ВСУ полностью вернут контроль над правым берегом Днепра, в пределах досягаемости западных высокоточных ракетных систем Украины окажутся три ключевые дороги так называемого "сухопутного моста" в Крым, а также ряд российских логистических объектов и складов боеприпасов. Это создаст угрозу важнейшему маршруту снабжения российской группировки на юге, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на военных аналитиков.

Битва за Херсон еще не окончена, но российские войска вступили в новую фазу - они не стремятся полностью остановить украинское контрнаступление, а отдают приоритет упорядоченному отводу своих сил через Днепр и задержке украинских войск, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в новой сводке. По мнению аналитиков, отступление армии РФ с западного берега Днепра вряд ли является ловушкой, предназначенной для заманивания украинских войск в сражение под Херсоном, чреватое крупными потерями.

Потеря западного берега Днепра, скорее всего, помешает России осуществить ее стратегическое стремление создать сухопутный мост, ведущий в Одессу, сообщает министерство обороны Великобритании. По его оценке, российские силы будут уязвимы при форсировании Днепра из-за ограниченного количества переправ.

Запад наращивает помощь Украине

Пентагон сообщил, что новый пакет помощи Украине от США на 400 млн долларов включает в себя 4 системы ПВО Avenger, 100 бронемашин и 400 гранатометов. Вместе с тем, по информации The Wall Street Journal, США отказываются передавать Украине усовершенствованные беспилотные летательные аппараты MQ-1C Grey Eagle, чтобы не ухудшить отношения с РФ. Передача этих аппаратов Украине способна усилить эскалацию и дать Москве сигнал, что Соединенные Штаты поставляют Киеву вооружение, способное применяться для нанесения ударов по российской территории, объяснили газете официальные лица, знакомые с ситуацией.

Лондон поставит Украине еще 1000 ракет класса "земля - воздух". Как сообщается на сайте правительства Великобритании, ракеты предназначены для помощи Киеву в защите от российских ударов по объектам украинской инфраструктуры. Готовое к поставкам оборудование включает в себя пусковые установки и ракеты для поражения воздушных целей, в том числе беспилотников и крылатых ракет.

Испания передаст Украине еще две системы ПВО HAWK, заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес. Кроме того, Мадрид предоставит украинским военным батарею гаубиц и дополнительные генераторы.

Австрия выделит еще 10 млн евро на поддержку Украины. Об этом заявил министр финансов страны Магнус Бруннер в беседе с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одилем Рено-Бассо.

Уход российских войск из Херсона и возможность переговоров

Решение России вывести войска из Херсона является "позитивным и важным шагом", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос журналистов о перспективах переговоров Киева и Москвы.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию "Медуза" заявил, что для переговоров России, возможно, понадобится кардинально трансформировать ее политическую систему. По словам Подоляка, Киев не отказывается от переговоров как концепции окончания войны, а возможными они станут, когда Россия "продемонстрирует готовность к конструктивному диалогу" и "выполнит единственное базовое условие - выведет войска за пределы территории Украины к границам 1991 года".

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