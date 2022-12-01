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Украинские беженцы в БерлинеФото: Jens Schicke/IMAGO
ПолитикаЕвропа

Опрос: Доля сторонников Украины в ЕС слегка уменьшилась

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Украину, обороняющуюся от России, все еще поддерживают в Польше 76 процентов респондентов. В то же время в Германии доля сторонников Украины снизилась до 48, а в Италии - до 36 процентов.

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Через девять месяцев после начала войны России против Украины половина жителей Евросоюза все еще поддерживают поставки вооружений Киеву. Между тем вскоре после начала российской агрессии - в марте - этот показатель был больше на шесть процентных пунктов, то есть 56 процентов, следует из обнародованных в четверг, 1 декабря, результатов опроса, проведенного Фондом Бертельсмана (Die Bertelsmann Stiftung).

Уровень поддержки Украины остается высоким в Польше (76 процентов). В то же время в Германии доля сторонников оказания военной помощи Киеву в сентябре снизилась по сравнению с мартом с 57 до 48, а в Италии - даже до 36 процентов, что стало самым низким показателем во всем Евросоюзе.

Готовность населения к личным жертвам снижается

Согласно результатам опроса, в Европе по-прежнему высок (67 процентов) уровень готовности граждан пожертвовать личным благополучием для достижения независимости от российских энергоносителей. В марте этот показатель составлял 74 процента.

В Германии уровень готовности к личным жертвам - самый низкий в Евросоюзе: в сентябре он сократился до 62 процентов, тогда как в марте составлял 72 процента. При этом в Польше платить более высокие цены за энергетическую независимость от России готовы 80 процентов респондентов, что является максимальным показателем в ЕС.

Отношение к украинским беженцам

Эксперт Фонда Бертельсмана по Европе Изабель Хоффман (Isabell Hoffmann) убеждена, что оснований говорить о "конце солидарности с Украиной" нет. Она отметила, что более трех четвертей всех опрошенных в ЕС по-прежнему готовы принимать украинских беженцев в своих странах. Наибольшую открытость здесь демонстрирует Испания (89 процентов).

В Германии готовность к приему украинцев уменьшилась с 86 процентов в марте до 74 в сентябре. Самый низкий показатель - у Франции (72 процента). В среднем по Евросоюзу украинских беженцев согласны принимать в своих странах 77 процентов опрошенных.

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