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Самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000
Самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000Фото: Philipp Schulze/picture alliance
КонфликтыГермания

Для ремонта немецких гаубиц не хватает запчастей

Анна Неверова
36 мин. назад

По сведениям Der Spiegel, для ремонта шести установок в Литве разобрали одну Panzerhaubitze 2000. Нехватка запчастей парализует открытие в Словакии центра обслуживания вооружений.

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Ошибки в планировании при заказе запчастей для немецких самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze (PhZ) 2000 затрудняет использование этих орудий в Украине. Как пишет еженедельник Der Spiegel, Германия передала Киеву 14 гаубиц, однако министерство обороны ФРГ не заказало своевременно необходимые запасные детали, необходимые для их поддержания в рабочем состоянии.

По сведениям издания, шесть PhZ 2000 доставили для ремонта в Литву. Из-за того, что запчасти к ним не смогли предоставить ни бундесвер, ни промышленные предприятия, техническим специалистам пришлось разобрать одно из орудий и оставить его на время в балтийской республике.

Проблемы с использованием PhZ 2000 у ВСУ

Как отмечает Der Spiegel, в ремонте нуждается значительное количество артиллерийских систем, поставленных Киеву Берлином, что обусловлено интенсивным использованием этих вооружений на фронте. Издание связывает ситуацию с нехваткой запчастей с отсутствием соответствующих указаний от специально созданного в Украине штаба. По этой причине также парализовано запуск центра для обсуживания и ремонта вооружений, который Германия планирует открыть в Словакии.

В июле Der Spiegel сообщал, что у ВСУ возникли проблемы с немецкими самоходными артиллерийскими установками Panzerhaubitze 2000. После применения в бою некоторые из них показывали сообщения об ошибках. В бундесвере тогда предположили, что проблемы связаны с высоким темпом ведения огня при использовании гаубиц украинскими вооруженными силами. Кроме того, украинские солдаты, предположительно, сначала пытались стрелять по целям на слишком большом расстоянии, указывало издание.

В Германии выступают за увеличение поставок оружия Украине

ФРГ предоставляет Киеву в числе прочего зенитные самоходные установки Gepard, реактивные системы залпового огня MARS II, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и ручные противотанковые гранатометы. В начале ноября правительство ФРГ объявило об отправке Украине очередной партии военной техники и вооружений. 

В октябре представители партии "Союз-90"/"зеленые", входящей в правящую в Германии коалицию, выступили за увеличение поставок оружия Украине. В заявлении, принятом на партийном съезде в Бонне 15 октября, отмечается, что российская агрессивная война показывает, "насколько жизненно важной является достаточная гражданская и военная обороноспособность". Сопредседатель партии Омид Нурипур (Omid Nouripour) высказал мнение, что Германия должна помогать там, где может, "потому что это оружие спасает человеческие жизни". В ноябре поддержать контрнаступление ВСУ вооружением призвали в бундестаге

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