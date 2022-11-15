ФРГ создаст центр для ремонта оружия, поставленного Украине

Германия создаст в Словакии центр для обслуживания и ремонта оружия - после его использования Киевом, сообщила Кристине Ламбрехт.

Германия создаст в Словакии центр для обслуживания и ремонта вооружений, которые она поставила Киеву, - после их использования в боевых условиях. Об этом во вторник, 15 ноября, заявила журналистам в Брюсселе министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht).

"Мы достигли соглашения, и работа может начаться немедленно, чтобы все поставленное оборудование могло быть отремонтировано после задействования в бою", - отметила Ламбрехт.

Она добавила, что Берлин планирует обучить около 5 000 украинских солдат в Германии в рамках тренировочной миссии ЕС к июню.

Миссия по обучению украинских военных в ЕС

Министры иностранных дел и обороны стран ЕС в ходе встреч 14 и 15 ноября официально запустили миссию блока по оказанию военной помощи Украине, целью которой является обучение в общей сложности около 15 000 украинских военнослужащих.

Тренировки будут проводиться на территории ЕС и включать в себя усилия со стороны нескольких государств-членов Евросоюза по подготовке украинских войск к использованию западного оружия, направляемого в Киев.

Министры обороны 15 ноября также обсудят необходимость пополнения так называемого Европейского фонда мира, который государства ЕС использовали для финансирования закупок оружия и военного оборудования для Киева. Фонд был в значительной степени исчерпан за почти девять месяцев войны в Украине. Механизм был создан в 2021 году с первоначальной целью финансирования военных закупок для стран Африки, ранее в него внесли 5,7 млрд евро, которых должно было хватить на период до 2027 года, однако средства очень быстро расходуются.

В середине сентября министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт объявила о предоставлении Киеву еще двух систем MARS II. США, где создавалась эта реактивная система залпового огня (РЗСО) под названием MLRS, взяли на себя подготовку украинских военных к работе с ней. MLRS была создана еще в 1980-х годах, с тех пор дальность ракет и их точность были значительно улучшены.

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