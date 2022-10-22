Бербок и Ламбрехт потребовали 2,2 млрд евро для помощи Киеву

Глава МИД и министр обороны ФРГ обратились к руководителю Минфина с требованием предоставить в 2023 году 2,2 млрд евро на военную поддержку Украины.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock, "Союз-90"/"зеленые") и министр обороны Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht, Социал-демократическая партия Германии) просят министра финансов Кристиана Линднера (Christian Lindner, Свободная демократическая партия) выделить значительно больше средств на военную поддержку Украины в следующем году. Об этом в субботу, 22 октября, со ссылкой на послание Бербок и Ламбрехт пишет издание Der Spiegel.

Министры считают необходимым создать спецфонд в 2,2 млрд евро для помощи Киеву. Только с таким бюджетом Германия сможет "конкретно и ощутимо взять на себя ответственность", которую от нее ожидают ее "международные партнеры", говорится в послании.

В самом начале письма министры критикуют, что в бюджете на 2023 год пока выделено лишь 697 млн евро на подобные цели. В 2022 году правительство спонсировало прямые и так называемые "круговые" поставки оружия Украине из этого фонда. По мнению Бербок и Ламбрехт, он является "центральным инструментом финансирования" помощи оружием. Берлин, к примеру, использовал фонд для оплаты поставок танков, которые Чехия и Греция получили в качестве замены более старых машин, ранее предоставленных Украине.

Der Spiegel - о "громких заявлениях" Бербок и Ламбрехт

Министры хотят, чтобы Линднер существенно увеличил размеры этого спецфонда при окончательном утверждении бюджета на 2023 год в середине ноября. По версии авторов послания, планируемая бюджетная верстка сокращает пространство для действий их министерств "до уже политически неоправданного минимума". Кроме того, министры хотят получить гарантии, что еще до одного миллиарда евро пойдет на многолетние проекты вооружения.

Свои требования министры подкрепляют громкими заявлениями, пишет Der Spiegel. Так, они утверждают, что "способность Берлина действовать во внешней политике и в вопросах безопасности, а также его международная репутация" зависят от средств из спецфонда. 2022 год показал, что для поддержки Украины в создании "высокотехнического военного потенциала" необходима "максимальная гибкость", говорится далее в послании. На сегодняшний день правительство Германии доказало, что может действовать быстро и эффективно. Чтобы этот темп не замедлился, Бербок и Ламбрехт срочно обращаются за помощью к Линднеру, указывается в письме.

Ресурсы Минфина ФРГ не бесконечны

Между тем, как пишет Der Spiegel, Минфин не обладает бесконечными ресурсами. Финансовая система, в частности, испытывают значительную нагрузку в связи с крупными пакетами помощи для компенсации роста цен на энергоносители на 2023 год. Кристиан Линднер уже несколько раз призывал своих коллег по кабинету министров к экономии.

Ранее, 21 октября, германский бундестаг одобрил создание специального Фонда экономической стабильности в размере 200 млрд евро для сдерживания резкого роста цен на энергоносители и помощи бизнесу. "Это - хорошая новость для всех, кто беспокоится о коммунальных платежах. А также для торговли и бизнеса", - сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). Согласно планам правительства, выделяемых средств должно хватить до 2024 года.

Для финансирования пакета помощи правительство Германии вновь приостановит действие "долгового тормоза", закрепленного в Основном законе, и взять новые кредиты. От проводившейся до этого политики предотвращения роста госдолга уже отходили, в частности, в марте 2020 года на фоне пандемии. С 2014 года Берлину удавалось избегать задолженностей. Кристиан Линднер (Christian Lindner) утверждает, что ФРГ вернется к этому правилу в 2023 году.

Решение о фонде на период до 2024 года ранее раскритиковала Федеральная счетная палата Германии. Ее эксперты отмечают, что оно противоречит принципам, в соответствии с которыми федеральный бюджет всегда составляется на один год.

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