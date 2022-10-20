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Листок с надписью "Закрыто из-за банкротства"
Надпись на листке: "Закрыто из-за банкротства"Фото: Fotolia/Markus Bormann
ПолитикаГермания

В Германии ожидают в ближайшие два года волну банкротств

Ольга Лебедева
9 мин. назад

У немецких компаний почти не осталось резервов из-за кризиса, вызванного пандемией, а теперь они страдают от снижения спроса и резкого роста цен на энергоносители, заявил глава DIW.

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В Германии в связи с прогнозируемым продолжительным экономическим спадом следует ожидать целой волны банкротств компаний, считает руководитель Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер (Marcel Fratzscher). В интервью газете Augsburger Allgemeine, опубликованном в четверг, 20 октября, Фрацшер выразил уверенность в том, что в ближайшие два года обанкротятся либо прекратят деятельность значительно больше фирм, чем это происходит сейчас.

"Из-за пандемии коронавируса у многих предприятий почти не осталось резервов, а теперь им приходится справляться с падением спроса и ростом цен на энергоносители", - объяснил глава DIW. При этом, по словам экономиста, возможности экономической помощи от государства в настоящее время ограничены, оно уже не сможет выделять бизнесу столь щедрую помощь, как во время пандемии.

Под угрозой банкротства - молодые, инновационные компании

Беспокойство вызывает то, что обанкротятся прежде всего "молодые инновационные компании, что затормозит трансформацию экономики", отметил далее Марсель Фрацшер. Однако быстрого восстановления экономики не произойдет. Немецкая экономика находится в рецессии, которая в ближайшие месяцы значительно углубится, а выход из нее будет затяжным, предупредил эксперт.

На фоне войны в Украине и энергетического кризиса ведущие экономические институты и правительство ФРГ ожидают на 2023 год снижения экономической конъюнктуры на 0,4 процента и долгого периода высокой инфляции.

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