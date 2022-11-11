  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Выборы в США
Ситуация в Беларуси
Хакер за ноутбуком
Фото: Rolf Kremming/IMAGO
ПолитикаСША

Microsoft обвинила Россию в кибератаках в Польше и Украине

Сергей Ромашенко
26 мин. назад

В октябре связанная с российским ГРУ хакерская группа атаковала логистические организации в Украине и Польше. Западные эксперты возложили ответственность на хакеров из группировки Sandworm (Iridium).

https://p.dw.com/p/4JNHD

Американская компания Microsoft обвинила российскую военную разведку в проведении в октябре атак программ-вымогателей, нацеленных на транспортные и логистические организации в Украине и Польше. Конкретно ответственность возлагается на хакерскую группировку Sandworm (Iridium), предположительно, связанную с российским ГРУ, сообщила вечером в четверг, 10 ноября, американская телекомпания CNN со ссылкой на представителя Microsoft.

По словам собеседника телекомпании, Sandworm или Iridium использовала для атак не известную до сих пор программу-вымогатель Prestige. Она просматривала все файлы в системе зараженного компьютера и шифровала содержимое файлов с расширениями .txt, .png, gpg и более 200 других расширений. Затем Prestige добавлял расширение. enc к существующему расширению файла.

Первоначально Microsoft приписала атаку неизвестной группе, которую она назвала DEV-0960, но 10 ноября заявила, что на самом деле за атаками стоит Sandworm (Iridium). 

Риски для организаций, помогающих Украине

С помощью программы Prestige хакеры уже получили контроль над сетями жертв. 11 октября хакеры развернули Prestige на всех зараженных устройствах, отметил собеседник CNN. Prestige сигнализирует о повышенном риске для организаций, напрямую поставляющих или транспортирующих гуманитарную или военную помощь Украине. В более широком смысле это может представлять повышенные риски для организаций в Восточной Европе, которые, по мнению России, оказывают поддержку Украине, добавил он.

Западные страны приписывают хакерской группе Sandworm или Iridium глобальную кибератаку при помощи вируса NotPetya в 2017 году, которая, по оценкам Белого дома, причинила финансовый ущерб в размере 10 млрд долларов. Кроме того, эту группировку обвиняют во взломе энергосистемы Украины, вызвавшем массовые отключения электроэнергии в самые холодные месяцы 2016 года и в 2017 году.

Смотрите также:

Кто стоит за атакой на трубопровод США

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Российские хакеры и шпионы атакуют Германию. DW Новости (29.03.2021)

Российские хакеры и шпионы атакуют Германию. DW Новости (29.03.2021)

"Москва хочет прибрать к рукам немецкие фирмы и военные технологии". Так можно перевести заголовок статьи в сегодняшнем выпуске немецкого таблоида Bild. По информации издания, службы безопасности Германии располагают данными, что Россия ведет не только кибервойну с Германией и Западом, но и целенаправленно старается завладеть патентными данными, технологиями и целыми компаниями.
29 марта 2021 г.18:45 мин.
external

Есть ли связь между хакерами из РФ и взломом правительственной сети ФРГ? (02.03.2018)

Есть ли связь между хакерами из РФ и взломом правительственной сети ФРГ? (02.03.2018)

Пока Германия подсчитывает ущерб от кибератак на правительственную сеть, эксперты по IT-безопасности идут по российскому следу.
Политика2 марта 2018 г.01:55 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинская артиллерия ведет обстрел российских позиций под Бахмутом

США хотят закупить в Южной Корее снаряды для Украины

Конфликты26 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Ведущие DW Новости Шоу Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Уход из Херсона. G20 без Путина. Что со Стремоусовым? DW Шоу

Уход из Херсона. G20 без Путина. Что со Стремоусовым? DW Шоу

Конфликты19 ч. назад57:37 мин.
Тамара Эйдельман

Тамара Эйдельман: Я не вижу вариантов, когда РФ победит

Тамара Эйдельман: Я не вижу вариантов, когда РФ победит

Общество19 ч. назад
Описание карикатуры: фигуры, похожие на президента РФ Владимира Путина (слева) и главу МИДа РФ Сергея Лаврова стоят напротив друг друга. "Путин" просит "Лаврова", за спиной которого стоит чемодан с наклейкой "Бали": "Привези магнитики".

Как Путину скрасить пропуск саммита G20 на Бали?

Как Путину скрасить пропуск саммита G20 на Бали?

Политика22 ч. назад
Белорусские добровольцы во время учений в Украине, март 2022 года

Где и как хоронят белорусов, погибших за Украину

Где и как хоронят белорусов, погибших за Украину

Конфликты23 ч. назад
Data Background - 3d Illustration

Указ Лукашенко в ООН: что не так с онлайн-слежкой в РБ?

Указ Лукашенко в ООН: что не так с онлайн-слежкой в РБ?

Цифровые технологии23 ч. назад
Протесты в Беларуси, октябрь 2020 года

МВД признало нацистским лозунг "Жыве Беларусь!": что не так?

МВД признало нацистским лозунг "Жыве Беларусь!": что не так?

Политика33 мин. назад
На главную страницу