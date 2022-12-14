Праздник на фоне войны: елки несокрушимости в городах Украины
Украинцы вынуждены адаптировать празднование Рождества и Нового года к военным реалиям. Из-за нехватки электроэнергии города отказываются от пышных елок в пользу нестандартных решений.
Елка несокрушимости в Киеве
В Киеве после консультаций с военными елку высотой 12 метров по традиции установили на Софиевской площади. Дерево украсили трезубцем, шариками с флагами государств, поддерживающих Украину, голубями мира и энергосберегающими сине-желтыми гирляндами, к которым поступает электроток от генератора. Вместо ярмарки возле елки обустроили точки для подзарядки телефонов и гаджетов.
Противотанковый еж вместо рождественской звезды
Во Львове также остались верны традиции, установив главное новогоднее украшение города возле Оперного театра. Впрочем, декор елки адаптировали к военным реалиям - украсили дерево стилизованным противотанковым ежом и уменьшили масштаб иллюминации для экономии электроэнергии.
Праздник под землей
Из соображений безопасности елку в Харькове установили на одной из центральной станций метро - станции "Университет". Несмотря на дефицит электричества, город решил не отказываться от иллюминации, но использует при этом энергосберегающие технологии.
Елка на обломке ракеты от С-300
Елку в Хмельницком поставили на обломок российской ракеты от комплекса С-300, привезенный из Харьковской области. Идея принадлежит местным волонтерам, которые таким образом хотели напомнить, что даже во время праздников Россия продолжает выпускать ракеты по украинским городам.
"Елка" из мешков с песком и маскировочных сеток
Основой для "рождественского дерева" в Николаеве стал... памятник Святому Николаю, который с началом полномасштабной войны России против Украины закрыли мешками с песком. Инсталляцию украсили маскировочными сетками и игрушками, которые принесли жители города. После праздников сетки отправят военным на фронт.
Елка победы в Ивано-Франковске
В центре Ивано-Франковска установили пятиметровую инсталляцию с украинскими флагами и детскими рисунками. На них - изображения самолета Ан-225 "Мрия", пса Патрона, гербов освобожденных от российской оккупации городов, а также патриотические лозунги и символы. Назвали конструкцию "Елка победы".
Луцкое "елочное трио" несокрушимости
В Луцке традиционно украсили три ели, растущие на Театральной площади. Их декорировали светоотражающими лентами патриотических цветов, которые "символизируют веру, единство и несокрушимость украинцев". Снизу деревья украсили ангелами в память о погибших в войне с РФ.
"Новогодний блокпост" в Горишних Плавнях
В Горишних Плавнях на Полтавщине также нарядили живую елку на центральной площади города, украсив ее сине-желтыми лентами. Кроме того, местные власти установили "Новогодний блокпост" с украинскими казаками в форме Вооруженных сил Украины и псом Патроном.
Елки во славу ВСУ и городов-героев в Кропивницком
На площади Героев Майдана в Кропивницком установили сразу 12 праздничных деревьев. Елки посвятили городам-героям Украины, а также Вооруженным силам Украины и волонтерскому движению.