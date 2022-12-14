В Киеве после консультаций с военными елку высотой 12 метров по традиции установили на Софиевской площади. Дерево украсили трезубцем, шариками с флагами государств, поддерживающих Украину, голубями мира и энергосберегающими сине-желтыми гирляндами, к которым поступает электроток от генератора. Вместо ярмарки возле елки обустроили точки для подзарядки телефонов и гаджетов.