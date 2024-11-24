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В Мали убиты несколько наемников ЧВК "Вагнер"

Роман Сулима
24 ноября 2024 г.

Не менее шести российских наемников были убиты в результате нападения группировки, связанной с "Аль-Каидой", сообщило агентство АР. В заявлении боевиков говорится, что колонна "вагнеровцев" попала в их засаду.

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Боевики ЧВК "Вагнер" вместе с солдатом правительственной армии в Мали
Боевики ЧВК "Вагнер" в Мали (фото из архива)Фото: French Army /AP/picture alliance

В центральной части Мали в результате нападения группировки, связанной с "Аль-Каидой", убиты не менее шести российских наемников из частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". "Группировка, известная по своей аббревиатуре JNIM ("Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин". - Ред.), заявила, что в четверг в регионе Мопти она устроила засаду на колонну наемников, работающих на группу "Вагнер", убив бойцов и подорвав их транспортные средства", - говорится в сообщении агентства АР в субботу, 23 ноября.

Само нападение произошло 21 ноября. Информацию об этом подтвердил в беседе с АР источник в службах безопасности Мали. По его словам, на "вагнеровцев" напали в тот момент, когда они находились на контрольно-пропускном пункте. Ранее агентство Reuters со ссылкой мониторинговую группу Site Intelligence Group сообщало, что в результате нападения погибли по меньшей мере семь наемников из ЧВК "Вагнер". На видеозаписи, подлинность которой агентство подтвердить не смогло, видны тела пяти мужчин в военной форме, которые лежат возле автомобиля.

В июле повстанцы в Мали уничтожили 84 "вагнеровца"

В начале августа агентство AFP сообщило, что 25 по 27 июля в боях у населенного пункта Тинзауатен погибли 84 боевика ЧВК "Вагнер" и 47 солдат правительственной армии Мали. В Telegram-канале "Разгрузка Вагнера" 29 июля была опубликована информация, подтверждающая, что российская ЧВК понесла потери на севере Мали близ границы с Алжиром в боях с боевиками из "Координационного движения Азавад" и запрещенной в РФ группировки "Аль-Каида в Сахеле", которые шли в окрестностях населенного пункта Тинзауатен в период с 22 по 27 июля. "Российские наемники и малийские военные бежали. - заявил AFP представитель альянса сепаратистских вооруженных группировок CSP-DPA Мохамед Эльмаулуд Рамадан. - Другие сдались".

Конфликт между властями и повстанцами в Мали

Вооруженный конфликт между властями Мали и группировками экстремистов и сепаратистов начался в 2012 году. С тех пор страна находится в состоянии кризиса, прежде всего в сфере безопасности и социально-экономического развития.

Российские наемники присутствуют в Мали с 2021 года. В 2020 году власть в этой стране захватили военные во главе с полковником Ассими Гоитой. Они разорвали традиционные связи с Францией и начали сближение с Россией, пригласив в страну наемников ЧВК "Вагнер".

Хунта поставила задачу установить контроль над всей территорией страны, прежде всего в северном регионе Кидаль, который им удалось захватить в 2023 году.

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