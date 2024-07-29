ЧВК "Вагнер" подтвердила гибель своих боевиков в Мали

Telegram-канал "Разгрузка Вагнера" сообщил о гибели в Мали командира 13 штурмового отряда ЧВК Сергея Шевченко и других наемников.

Российская ЧВК "Вагнер" подтвердила, что понесла потери в боях с повстанцами из племен туарегов на севере Мали. Это следует из сообщения в Telegram-канале "Разгрузка Вагнера" , обнародованного в понедельник, 29 июля.

Как указано в этом посте, военнослужащие правительственной армии Мали (FAM) и "вагнеровцы" из 13 штурмового отряда ЧВК с 22 по 27 июля 2024 года вели бои в окрестностях населенного пункта Тинзауатен с боевиками из "Координационного движения Азавад" и запрещенной в РФ группировки "Аль-Каида в Сахеле". Как пишет информагентство ТАСС со ссылкой на ЧВК, российским наемникам противостояла группировка численностью до 1 тысячи человек.

В первый день "вагнеровцы" "уничтожили большую часть исламистов и обратили в бегство остальных", утверждается в Telegram-канале "Разгрузка Вагнера". Однако на фоне начавшейся песчаной бури противникам российских наемников и FAM удалось провести перегруппировку и нарастить численность своей группировки.

В последующие дни они применяли против ЧВК "Вагнер" "тяжелое вооружение, БПЛА и шахид-мобили", это "повлекло потери со стороны ЧВК "Вагнер" и солдат FAM", говорится далее в посте.

Потери ЧВК "Вагнера" в Мали

Отмечается, что в боях погиб командир 13 штурмового отряда ЧВК Сергей Шевченко, имевший позывной "Пруд". Более подробных сведений о потерях ЧВК не приводится.

Российские Telegram-каналы ранее называли разные цифры потерь ЧВК "Вагнер" - от 20 до 50 человек, пишет на своем сайте "Радио Свобода". Между тем источник медиакомпании BBC, связанный с ЧВК "Вагнер", говорит о 82 погибших.

28 июля агентства Reuters, AFP и AP сообщили,что российские наемники из ЧВК "Вагенр"и союзные им правительственные войска Мали понесли серьезные потери на севере Мали близ границы с Алжиром в бою с коалицией вооруженных группировок, где преобладают туареги.

По этим данным, последние в результате двухдневного боя "разгромили" колонну малийской армии и российских наемников, при этом речь идет о "десятках" погибших и раненых. "Российские наемники и малийские военные бежали. - заявил AFP представитель альянса сепаратистских вооруженных группировок CSP-DPA Мохамед Эльмаулуд Рамадан. - Другие сдались".

Бои в районе Тинзауатен в Мали

Ранее Генштаб ВС Мали сообщил, что "подразделения Вооруженных сил республики ведут ожесточенные бои с отрядами террористов в районе Тинзауатен", напоминает ТАСС. "Вооруженный конфликт между властями Мали и группировками экстремистов и сепаратистов начался в 2012 году. С тех пор страна находится в состоянии кризиса, прежде всего в сфере безопасности и социально-экономического развития", - пишет агентство.

Российские наемники присутствуют в Мали с 2021 года. В 2020 году власть в стране захватили военные во главе с полковником Ассими Гоитой. Они разорвали традиционные связи с Францией и начали сближение с РФ, пригласив в страну наемников ЧВК "Вагнер".

Хунта поставила задачу установить контроль над всей территорией страны, прежде всего, в северном регионе Кидаль. В 2023 году военным удалось захватить Кидаль.